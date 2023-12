La digitalització de la societat s'ha tornat un imprescindible. Viure sense mòbils, nova tecnologia o pantalles i sistemes digitals, ens pot arribar a ser una tasca molt difícil i provocar problemes de salut, com ansietat o depressió. Sembla mentida associar malalties a les noves tecnologies, oi? Doncs no ho és tant perquè sense elles no podem viure ni nosaltres ni les empreses. En el cas que fallessin o les eliminéssim tindríem un caos global. Però, sabeu perquè interessa que estiguem enganxats a les pantalles? Per tal de controlar i saber què volem. Si estudien el nostre comportament, podran oferir-nos el que desitgem a través de contingut; el qual, s'acabarà relacionant amb vendes o canvis de comportament, segons l'edat o moment en el qual ens trobem emocionalment.

"Les millors ments de la meva generació estan pensant com fer que la gent faci clic als anuncis. I això és una merda" Va advertir, el 2011, Jeff Hammerbacher, llavors empleat de Facebook.

Ara, la Unió Europea (UE) busca posar límit a unes característiques de disseny que, considera, "s'aprofiten de les vulnerabilitats de les persones per captar-ne l'atenció i monetitzar les dades". El passat dimarts 12 de desembre, el Parlament Europeu va llançar una alerta sobre la "naturalesa addictiva" de les xarxes, però també de les plataformes de streaming, dels videojocs en línia o del comerç electrònic, i ha exigit l'adopció de noves normes per evitar que aquests serveis perjudiquin els nens.

En un informe, els eurodiputats demanen a la Comissió Europea presentar propostes legislatives per millorar la protecció dels consumidors i de la seva privadesa, especialment dels menors d'edat. És per això que proposen la prohibició de característiques de disseny "nocives" com el lliscament sense fi de contingut (scrolling, en anglès), les notificacions constants en temps real o la reproducció automàtica de vídeos o jocs. El document ha estat aprovat amb una rotunda majoria de 545 vots a favor, 12 en contra i 61 abstencions.

"No hi ha autodisciplina que pugui vèncer davant dels trucs de les grans tecnològiques, impulsades per exèrcits de dissenyadors i psicòlegs per mantenir-te enganxat a la pantalla", ha dit la ponent de l'informe, la neerlandesa Kim Van Sparrentak.

"Si no actuem ara, això tindrà un impacte en la salut mental i el desenvolupament del cervell de les generacions futures" .Kim Van Sparrentak.

Exigència d'un disseny ètic

L'Europarlament ha denunciat que la manca de transparència de les grans plataformes d'Internet dificulta l'aplicació de normes sobre les interfícies, dissenyades per captar la nostra i segrestar la nostra atenció. Així, insisteix que aquestes companyies, des de Meta a Amazon, han de ser obligades a fer que els seus serveis siguin ètics "per defecte" i que renunciïn així a l'adopció de patrons foscos (Dark patterns, en anglès), tècniques de manipulació que apel·len a l'inconscient de l'usuari perquè prenguin "decisions potencialment perjudicials per a la protecció de les dades personals".

De manera majoritària, els eurodiputats han mostrat així la seva preocupació per l'impacte negatiu que les xarxes socials i altres serveis digitals puguin tenir a la salut mental i física dels consumidors, especialment entre adolescents. Mentre els científics no es posen d'acord i continuen investigant sobre l'impacte social d'Internet, els legisladors han suggerit una llista de bones pràctiques com ara desactivar totes les notificacions, el bloqueig automàtic de la pantalla, sistemes de recomanació cronològics en lloc dels algorítmics (model popularitzat per TikTok) o tenir el mòbil a escala de grisos per així reduir el temps de consum.

L'informe demana a la Comissió la proposició d'un "dret digital a no ser molestat". El braç executiu de la UE estudia la necessitat d'actualitzar diverses lleis sobre la protecció dels consumidors per afegir articles que garanteixin aquesta protecció a l'entorn digital, que podrien arribar el 2024. No obstant això, si opta per no plantejar una nova llei, el Parlament Europeu podria utilitzar el dret a impulsar la seva pròpia iniciativa legislativa.

Debat social

La decisió de l'Eurocambra arriba en un moment de debat social intens a Espanya sobre la restricció del mòbil a les aules. Milers de famílies a tot el país s'estan organitzant per demanar una llei que endarrereixi l'accés al mòbil entre els menors, ja que temen que l'abús de les pantalles perjudiqui la salut dels fills.