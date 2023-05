Girona fa olor a Temps de Flors amb l’aigua com a protagonista

S’apropa un Girona, Temps de Flors adaptat a la sequera, amb dipòsits grans que serviran per fer el reg de forma manual. Així, «hem hagut de canviar tot el disseny que teníem per flors que aguantin molt bé el sol», comentava Marina Coll una les noies que s’ha encarregat de fer el disseny de les escales de la Catedral d’enguany. Tanmateix, «ara resulta que potser plou», també deia. I és que les previsions pels pròxims dies preveuen pluja per aquest cap de setmana, quan comença l’esdeveniment, però també en pronostica per molts de dies de la setmana vinent. Paradoxal, si més no, que s’hagi adaptat Temps de Flors per la sequera i, potser, ara entrem en un seguit de dies amb el cel tapat, amb possibilitat que caigui més d’una gota d’aigua.

Plogui o faci sol, el que està clar és que Girona es tornarà a omplir de gent que vol visitar les diferents exposicions de flors repartides, la majoria, pel Barri Vell. De fet, ahir matí els turistes ja es miraven el muntatge de diferents indrets encuriosits. Alguns no saben per què es col·loquen tantes flors a la plaça de la Catedral. Ho pregunten. I, òbviament, també van mòbil en mà per immortalitzar el moment. Potser no s’imaginen que dissabte, si el temps acompanya, o encara que plogui una mica, no es podrà passar per accedir a la plaça de la Catedral, o hauran de fer cinc minuts, o més, de cua per entrar als Banys Àrabs o al CaixaForum.

Dimarts a la tarda ja es van col·locar els diferents dipòsits d’aigua als espais corresponents. N’hi ha una dotzena de forma fixa, tot i que ahir encara estaven buits. Se n’han col·locat sis a les escales de la Catedral, dos a la plaça dels jutjats, dos més a les escales del seminari i un a la plaça dels Apòstols i a les escales de la Basílica de Sant Feliu. També se n’han instal·lat dotze més de forma eventual a altres indrets de la ciutat. En aquests bidons grans hi caben mil litres d’aigua no potable que serviran, únicament, per regar les flors. En aquest cas, es vessarà aigua amb una regadora prèviament emplenada del dipòsit, que té una mena d’aixeta per on es pot fer sortir aigua. Això, a diferència d’altres anys, quan es regaven les diferents mostres amb mànegues.

Les escales de la Catedral

Marina Coll, Laura Casamitjana i Irene Vila són les encarregades, enguany, de decorar les escales de la Catedral. Ho fan com a passió, ja que totes tres es dediquen a altres professions. En anys anteriors, ja s’havien encarregat d’altres espais, com els Banys Àrabs o el Pont Eiffel, i aquest any els ha tocat el privilegi d’adornar un dels espais més concorreguts durant Temps de Flors. Coll explica que el que es veurà serà «un camp natural de flors, sense mobiliari ni plàstics». El que volen representar amb aquest espai ple de flors és «un futur que tothom ens el promet supermaco», apunta una de les dissenyadores de la mostra. En aquest sentit, volen expressar que «si ens portem bé la natura revifarà i no es morirà».

El disseny de les escales de la Catedral s’ha hagut de canviar. «El tema de la sequera ha estat complicat», assenyala Coll. Així, «el disseny ha canviat una mica, però com a concepte és una cosa molt silvestre, asimètrica i natural». Tot i així, «hem canviat de models i prou», diu. La dissenyadora de l’espai també deia que «si hi ha sequera, no es rega i ja està», tot i que desitja que «no faci molt de sol», cosa que sembla que serà així.

Adaptar-se a la sequera

Les escales de la Catedral no eren l’únic espai que es decorava ahir matí. Les furgonetes anaven amunt i avall per deixar les flors i altres materials als diferents espais on s’exposarà a partir de dissabte. A primera hora del matí, l’antic teatre Odeon ja estava obert per poder adaptar per primera vegada aquest espai. Ben a prop, a les escales de Sant Martí, l’Escola Viver Castell de Sant Foix, de Santa Maria de Martorelles (Barcelona) començava a adornar l’espai. «Som dels més matiners, altres comencen a muntar més tard», explica Gerard Tortosa, membre de l’escola, qui també explica que «fa anys que venim i decorant el mateix espai».

Tortosa apunta que aquest any «representem l’exposició de dues papallones en tamany XXL». Per fer-ho, «ens van recomanar que agaféssim plantes que no necessitessin manteniment d’aigua». Com en altres espais, l’aigua que s’utilitzarà es vessarà per mitjà de regadores i «també intentarem reduir el consum d’aigua». Per la pluja, no pateix, ja que «les plantes que hem escollit aguanten bé les condicions». De fet, creu que «ja ens va bé que plogui».

Amb pluja o sense, les plantes que no es mullaran seran les que han col·locat els de la floristeria de Fornells de la Selva My Mother’s Garden a la sala calenta dels Banys Àrabs. Un dels seus dissenyadors, Paco Ruiz, explica que és el primer cop que decoren un espai públic per Temps de Flors. «Abans ho havíem fet per empreses privades», diu. Amb la col·laboració de l’empresa Toni Pons, «volem simular el trencament de l’artesania» i ho faran amb plantes autòctones perquè «s’adaptin a l’espai». La sala calenta dels Banys Àrabs és «una zona molt humida» i les plantes «aguantaran bé sense necessitat d’aigua». Tanmateix, explica que «ens va bé que no plogui perquè pel tipus de planta». Plogui, faci sol, es pugui regar molt o poc, el que és segur és que dissabte comença una nova edició de Girona, Temps de Flors.