Descobreix com és l'espai més esperat de Girona, Temps de Flors

Un dels espais més esperats per poder visitar durant Girona, Temps de Flors és l'antiga sala de ball i teatre Odeon, entre les escales de Sant Martí i la pujada de Sant Domènec. És el primer cop que forma part de la mostra floral i permetrà veure l'interior de l'edifici, que fa diversos anys que està tancat des que va cessar els negocis Cromats Ensesa i la fusteria d'Armand Lladó. Javier Navarro i Narlon C. Rocha han ideat un muntatge que vol simbolitzar l'últim sopar de Jesús.

Diari de Girona ha parlat amb el florista Narlon C. Rocha que ha explicat que tot plegat representa la taula d'aquell àpat tal com hauria quedat amb el pas del temps després del sopar. Hi ha els plats, gots i coberts farcits de plantes i arbres nascuts, per exemple, del pinyol d'una fruita que va quedar sobre un plat. També hi ha les cadires florides. Hi ha també una picada a l'ullet en la fe d'un creient amb l'aparició de l'Esperit Sant, representat per un colom de la pau. A l'edifici s'hi pot veure tota la nau de l'antic teatre amb els diferents nivells i una pintura al fresc, recuperada, al fons.