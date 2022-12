Una cinquantena d’activitats conformen aquest any el programa «Viu el Nadal a Figueres», en una clara aposta per recuperar la normalitat i celebrar les festes sense restriccions ni limitacions d’aforament. El programa nadalenc presenta més activitats de mai, entre les quals destaquen la tradicional encesa de llums, el mercat a la Rambla, la sessió de màpping sempre espectacular i el gener vinent el campament i la màgica cavalcada dels Reis Mags d’Orient.

Les activitats ja van arrancar el 25 de novembre passat amb l’acte d’encesa de llums a la plaça de la Font Lluminosa. El tret de sortida va marcar l’inici de la campanya que s’allargarà amb diferents actes i activitats al carrer. Per exemple, fins al pròxim 24 de desembre es podrà visitar a la Rambla el mercat de Nadal. En aquesta edició està format per a 16 expositors i com a novetat cada dia, a partir de 2/4 de 7 de la tarda, els visitants podran contemplar un espectacle de llums i so. També en aquesta línia s’emmarcava les sessions de màpping que es van poder veure fa uns dies al Teatre El Jardí.

Segons s’ha informat des de l’Ajuntament tampoc faltaran les activitats infantils tan esperades com el tió de Nadal (el dia 24 a la plaça de l’Ajuntament) i l’home dels Nassos (el dia 31 de desembre). Els dies 2 i 3 de gener els nens i nenes podran portar les cartes al campament reial que se situarà a la plaça de Sant Pere, i el dia 5 de gener tindrà lloc la nit més màgica de l’any amb la gran Cavalcada de Reis pels carrers de la ciutat. Al programa si han de sumar actes tradicionals com en Fumera, el concurs de fanalets, tallers i activitats als barris, visites guiades...

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que «els figuerencs i figuerenques podran gaudir d’un Nadal únic, ple d’activitats a la ciutat, un Nadal familiar que alhora pretén dinamitzar la ciutat a nivell comercial, cultural i turístic. La ciutat bullirà i serà més dinàmica que mai».