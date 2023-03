El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat recentment els ajuts a 327 explotacions agràries catalanes per dur a terme inversions que mitiguin el canvi climàtic. L’import total dels ajuts atorgats arriba als 5.281.039,64 euros, i representa un volum d’inversió de més de 12,7 milions d’euros (MEUR). La majoria de les inversions auxiliades aquest primer tram de convocatòria són en l’àmbit de màquina i equips innovadors, tractament de dejeccions ramaderes, i eficiència energètica. Les inversions han d’estar realitzades l’any 2024, any en què s’efectuaran els pagaments corresponents. El departament ha avançat la resolució de dos terços dels expedients sol·licitants coincidint amb una nova convocatòria.

Per territoris, Lleida ha estat la zona més beneficiada amb 2,5 MEUR euros en subvenció, seguida de la Catalunya Central, amb 1,2 MEUR. Girona rebrà 586.197 euros; Alt Pirineu i Aran, 338.746 euros; Tarragona, 300.191 euros; Terres de l’Ebre, 132.172 euros; i Barcelona, 128.742 euros. L’ajut s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, que es cofinança amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Pendents de l’aigua de reg

D’altra banda, Unió de Pagesos alerta que el sector agrícola necessita saber com més aviat millor la dotació d’aigua de reg per saber si els agricultors podran regar o no de cara a l’estiu. Afirmen que sense tenir una previsió en època de sembra, els productors no poden programar els cultius d’estiu sense el risc de pèrdues. Per això, a través d’un comunicat demanen a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), responsable de la gestió de les conques internes, i a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), responsable dels regs de la part de la conca de l’Ebre, que facin una programació de dotació de reg que doni «garanties» als regants del país.

Unió de Pagesos també reclama al Govern i a les forces polítiques catalanes que acompanyin de manera responsable les decisions de la gestió de l’actual sequera, tant per a les conques internes com per a la conca de l’Ebre, amb vista a donar garanties a tots els regants que en depenen. El sindicat afirma que de moment les comunitats de regants no tenen suficient informació per encarar una campanya de reg enmig d’una sequera, i afegeix que els regants viuen una «inacceptable incertesa» a les portes de la sembra dels conreus d’estiu. «Així es posa en joc la campanya agrícola, el proveïment de béns bàsics enguany a casa nostra i les rendes de la pagesia», asseguren en l’escrit. El sindicat afegeix que el sector és conscient de la situació «difícil» de sequera i que serà «corresponsable» per fer front a la reducció del percentatge de reg, alhora que reclamarà a les administracions que actuïn «a consciència» davant el fet que sense aigua no hi ha pagesia i que sense aquesta, no hi ha aliments de proximitat.