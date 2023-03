La present edició de la fira del vaixell es presenta amb unes xifres que, d’entrada, transmeten molt d’optimisme. La mostra nàutica torna a recuperar el pols i s’exemplifica amb el nombre d’embarcacions que hi seran presents. En aquest sentit, fa uns dies es va anunciar la presència de més de 250 vaixells a la venda, el doble de l’ofert que hi va haver per exemple l’any passat.

La Fira d’Empuriabrava va patir una aturada tècnica a causa de la pandèmia i va arrencar en 2022 en petit format. Tot i les dificultats, el darrer balanç va ser força positiu. Durant els darrers anys, el nombre d’embarcacions presents té una certa disminució perquè actualment al mercat hi ha menys vaixells de segona mà, però el cert és que les vendes es mantenen. En aquest sentit, els organitzadors expliquen que «encara que l’esperit d’aquest esdeveniment sempre ha estat oferir embarcacions segona mà, l’escassetat d’oferta dels últims anys està donant un cop de timó a la Fira, exposant més varietat d’embarcacions noves i semi noves». Segons les dades anunciades fa uns dies en la present edició hi haurà embarcacions noves (concretament un 30%) i de segona mà i per primer cop de propulsió totalment elèctrica, tota una novetat en el mercat i que demostra que aquest també és un sector que s’adapta als nous temps. Durant la presentació de la mostra d’aquest any es va anunciar també que el ventall que trobaran els visitants és ampli i a la Fira s’hi podrà adquirir des de la típica auxiliar de 4 metres, motores del tipus pesca-passeig, també iots de fins a 18 m. Cal no oblidar que per als aventurers, les motos d’aigua i les pneumàtiques de 4 a 12 m d’eslora també hi seran presents de la mà dels concessionaris més importants de la zona.