Si parlem de neteja, moltes vegades, hi ha diversos elements de la casa que ens passen desapercebuts i de tant en tant, és recomanable tenir-los en compte. Com més sovint els hi dediquis temps a aquests grans oblidats, menys feina tindràs per a la següent vegada. I és que no tots els elements de la casa necessiten una neteja setmanal, però sí que convé fer una feina exhaustiva, sobre ells, de tant en tant perquè duri el màxim possible en un estat decent. Per norma general, parlem d'electrodomèstics o altres elements de la casa que no solen formar part de la tasca setmanal, bé per la seva funcionalitat o la complexitat d'aquesta tasca.

Els forns tendeixen a embrutar-se amb gran facilitat, atesa la quantitat de greix que sol acumular-s'hi. Tot i això, en quedar aquesta brutícia més amagada, solem tenir-los menys en compte. Això no evita que les restes i el greix es continuïn acumulant, igual que l'olor, així que a l'hora de netejar-lo és important dedicar-hi temps i afany perquè duri més temps en bones condicions. A les xarxes socials és habitual que es viralitzin certs consells per treure més partit a l'ordre i la neteja amb productes disponibles a qualsevol casa per tal de facilitar la feina i estalviar diners. El mètode de neteja que avui explicarem, el podràs aplicar al forn i per al qual només necessites una llimona. La llimona és un producte molt utilitzat i, no només per a receptes, sinó també per a la neteja i el manteniment de la casa El compte de TikTok Veral ha estat l'encarregat d'explicar què cal fer perquè el mètode resulti efectiu. Col·loca en un recipient una llimona tallada a rodanxes amb aigua i posa-ho al forn durant 15 minuts a 200 graus centígrads. Quan el forn s'hagi refredat, remulla una baieta en la barreja de la llimona i aigua que acabes de treure del forn i, passa-la per la superfície. Cal destacar que és un mètode per al manteniment; és recomanable netejar el forn després de cada ús.