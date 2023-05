El vinagre de sidra de poma i la canyella són dos ingredients naturals que poden ajudar a mantenir a ratlla els insectes a casa de manera segura i respectuosa amb el medi ambient. En aquesta guia, et donaré alguns consells sobre com fer servir vinagre de sidra de poma i canyella per desfer-te dels insectes de forma natural.

El vinagre de sidra de poma és un producte natural ric en propietats antibacterianes i desinfectants que el fan eficaç contra molts tipus d'insectes. Un dels avantatges del seu ús és que no conté substàncies químiques nocives per a la salut humana i el medi ambient. A més, és relativament barat i fàcil d'obtenir. La canyella, per la seva banda, és una espècie molt utilitzada a la cuina pel seu sabor i aroma. No obstant això, també té propietats repel·lents d'insectes, a causa de la presència d'olis essencials que els espanten. Igual que el vinagre de sidra de poma, la canyella és segura per al seu ús a la llar i no té efectes secundaris perjudicials per a la salut humana o el medi ambient.

Aprèn a utilitzar vinagre de sidra de poma i canyella de forma conjunta per repel·lir insectes a la llar:

Barreja una tassa de vinagre de sidra de poma, mitja tassa d'aigua i 10-15 gotes d'oli essencial de canyella en una ampolla amb polvoritzador. Agita bé l'ampolla per barrejar els ingredients. Polvoritza la solució de vinagre de sidra de poma i canyella a les cantonades de la casa. Aquesta solució de vinagre de sidra de poma és molt eficaç contra mosques, mosquits, formigues i altres insectes comuns.

Els mosquits i insectes poden ser una experiència molesta, especialment durant l'estiu, quan tendeixen a ser molt actius. Afortunadament, hi ha formes naturals de mantenir a ratlla aquests molestos hostes sense necessitat d'utilitzar productes químics perjudicials per a la salut.

Aquests són alguns dels mètodes naturals més eficaços per mantenir els mosquits i insectes allunyats de casa teva

Els olis essencials són una opció popular per espantar mosquits i insectes de forma natural. Citronel·la, arbre del te, gerani, lavanda i eucaliptus s ón alguns dels olis essencials més utilitzats com a repel·lents . Pots barrejar unes gotes d'aquests olis essencials amb aigua o oli per crear el teu propi difusor d'aromes i ruixar-lo a l'habitació per espantar insectes i mosquits.

Els mosquits no suporten l'olor d'algunes plantes aromàtiques. Pots plantar alfàbrega, menta, farigola, lavanda i romaní per foragitar els insectes. També pots posar unes quantes fulles d'aquestes plantes en una ampolla d'aigua i ruixar-les al porxo o dins de casa.