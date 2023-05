La història sobre aquest popular joc ha variat al llarg dels anys, però a poc a poc, sembla que surten noves hipòtesis sobre la vertadera aparició del joc, el seu objectiu i destí reals. Fins al 1985 es deia que 'el Monopoly' el va crear Charles Darrow i que ho va fer mentre estava avorrit durant la Gran Depressió dels Estats Units.

Però la veritat és una altra, el professor Ralph Anspach va crear un joc anomenat 'Anti-Monopoly' i l'empresa Parker Brothers, actual representant del joc 'el Monopoly', no permetia que Anspach utilitzes el nom de 'Monopoly' pels drets de copywright. El professor va investigar i va trobar que la patent no era de Darrow, com havien explicat fins al moment, sinó que era d'Elizabeth Magie. En aquest moment tot va canviar i el jutge va donar la raó al professor.

Qui era Elizabeth Magie

Després del judici, es va concedir el dret a Anspach d'explicar la vertadera història del joc del 'Monopoly'.

Elizabeth Magie, escriptora de 38 anys que el 1904 va patentar el joc The Landlord's Game (el Joc dels Propietaris). Elizabeth no només va inventar aquest joc, sinó que també va patentar una solució perquè els fulls passessin millor per les màquines d'escriure, la curiositat i l'intel·lecte eren dos dels seus grans trets distintius i per això va arribar a créixer tant en una època en què la dona encara no tenia l'empoderament que té avui dia i depèn quines situacions o caràcters estaven mal vistos.

Per corroborar aquests fets, Movistar té disponible a la seva plataforma un documental on s'expliquen aquests fets, amb el professor Anspach com a coprotagonista. La televisió pública estatunidenca va difondre aquest documental per mostrar una realitat oculta fins al moment. El professor Anspach, malauradament, va morir l'any passat.

L'objectiu que volia aconseguir Elizabeth Magie en crear aquest joc era portar la teoria economista de Henry George a més persones, ja que el seu pare i ella n'eren uns grans seguidors. Henry George va ser la primera persona que va plantejar l'impost sobre el valor de la terra. Segons ell, Adam Smith i David Ricardo hi havia tres elements clau: la terra, la feina i el capital.

El joc d'Elizabeth consistia que tots començaven amb els mateixos diners i guanyava qui més riqueses tingués en acabar el joc. Més endavant, la mateixa inventora va introduir un canvi de paradigma, ara els diners del lloguer ja no es pagaven al terratinent, sinó al tresor públic i així s'aconseguien millores públiques i evitaríem pagar impostos de més.

Elizabeth volia demostrar que l'impost únic beneficiava a tothom perquè igualava les oportunitats.

Amb el temps el joc es va fer famós i va començar a córrer per diversos campus universitaris, les versions van anar millorant i les va anar patentant totes. Finalment, el missatge georgista que ella volia transmetre amb el joc es va diluir perquè els participants veien més divertit ser grans magnats que aixafaven i competien que no pas, la cooperació per una millora (teoria georgista). Aquí va aparèixer Charles Darrow, va crear una nova versió amb aquests canvis de paradigma i va anar a l'empresa Parker Brothers a vendre-la.

L'empresa va investigar una mica i va saber que la creadora va ser Elizabeth i el CEO de Parker Brothers va anar a comprar la patent per 500 dòlars quan sabien que valia moltíssim més per l'èxit que podria suposar. Elizabeth ho va vendre perquè va creure que seria l'única manera de donar a conèixer la teoria georgista. Finalment, l'empresa va acabar treballant sota la teoria del monopolista i va deixar de banda la versió real d'Elizabeth i el seu georgisme.