Casar-se és un acte que, demostra amor, unió, fidelitat i respecte, entre molts altres compromisos. Casar-se significa compromís amb una altra persona, home o dona, el més important és l'amor, el respecte i la fidelitat entre ambdós. El seu significat és molt bonic i cada vegada hi ha més persones que es casen, però els matrimonis duren menys. Hi ha molts factors que determinen aquests fracassos. En aquest article coneixeràs quan és millor casar-se i com fer-ho.

També hem de deixar clar que abans de la crisi del Coronavirus, no hi havia tant de rebombori envers els casaments, al contrari, anava a la baixa. Però després del Coronavirus hi ha hagut un boom de casaments, sembla que casar-se estigui de moda. Segons Bodas.net l'any 2022 hi va haver un increment de casaments i aquest 2023 es va fer una previsió d'un augment en un 5%, tot i que, encara no tenim les dades oficials.

Segons Statista.com el 2006 es van celebrar 207.766 casaments a Espanya i el 2020, 90.670. Però aquesta xifra va remuntar el 2021 amb 147.800 i el 2022 es va preveure un augment amb 189.000 casaments, segons l'Associació de Professionals de Casaments.

Ara, toca donar-vos l'enhorabona si us acabeu de comprometre! Però toca organitzar el casament, el qual el podeu organitzar vosaltres o contractar un especialista de 'Wedding planner'. Si la idea és fer-ho vosaltres mateixos, primer de tot heu d'escollir una data i el lloc del banquet. La data l'heu de demanar a l'Ajuntament o a l'Església, segons la vostra preferència religiosa.

Quan tingueu el lloc de la celebració de l'enllaç, tocarà decorar-lo, no? Si et cases pel civil no farà falta, però si ho fas per església i ets un o una romàntica, fes-ho!

Les millors flors per un casament segons l'estació de l'any, Barceló Weddings

Hivern : les hortènsies, les anemones, les camèlies o les tulipes

: les hortènsies, les anemones, les camèlies o les tulipes Primavera : la peònia, els jacints, els narcisos o les 'nomeolvides'

: la peònia, els jacints, els narcisos o les 'nomeolvides' Estiu : la clemàtide, els gira-sols, els iris o les frèsies.

: la clemàtide, els gira-sols, els iris o les frèsies. Tardor: les dàlies, els crisantems i les gardènies.

Després tocarà, trobar un lloc, restaurant, per celebrar el banquet, fer les targetes d'invitació, buscar el vestit, la música, el ball... La veritat és que és una bona feinada preparar el casament, però primer de tot, escull la millor època per casar-te.

La millor temporada per casar-te

Normalment, l'estiu és l'època més demanada, perquè el bon temps ajuda a tenir una bona vetllada, tot i que, l'estiu pot portar calors extremes i cada vegada més. Les celebracions solen anar del mes d'abril al mes de setembre, segons 'Imagina Tu Boda'. A més, l'estiu és una temporada on tot és més car i els casaments no se'n deslliuren.

Sabies que celebrar el teu casament a l'hivern és molt més barat? Com no hi ha tanta demanda, els preus cauen en picat, aconseguint descomptes i gangues en locals, banquets... Et pots arribar a estalviar el 50% del pressupost.

Només estem parlant de celebrar l'esdeveniment, però i si parlem del viatge de lluna de mel? Saps que també et sortirà molt més econòmic i tindràs la possibilitat d'anar a indrets que potser, a temporada alta, no t'ho podries permetre o el clima del lloc no és recomanable per anar-hi a la primavera o estiu, per exemple?

Les dates preferides per casar-se, segons 20minutos

24 de juny

2 de setembre

9 de setembre

16 de setembre

23 de setembre

Però, i si no et convencen aquestes dates?

Una altra opció és seguir el vostre cor i escollir una data especial per a vosaltres, sigui la que sigui, però que tingui un significat especial. A més, també us recomanem celebrar-ho un divendres, dissabte o diumenge, ja que serà molt més senzill que els vostres convidats puguin assistir-hi. Així doncs, molta sort en emprendre aquest nou camí, que sigueu molt feliços i que sigui per tota la vida!