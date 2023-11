Tenir cura de la nostra llar és imprescindible per tal de mantenir un ambient agradable, mentre gaudim del nostre lloc de repòs. Si la nostra llar no es manté neta i ben cuidada, poden aparèixer problemes d'humitats, insectes, floridures a les parets o males olors, entre altres. En aquest article t'ensenyem un truc on podràs acabar amb els problemes que causa la humitat. Per eliminar la floridura de les parets i l'olor d'humitat, aquí et mostrem com fer un esprai perfumat des de casa.

Especialment en els mesos de tardor i hivern, moltes persones han de bregar amb la humitat a la llar i la consegüent floridura a les parets. Una situació que no només pot fer malbé la llar, sinó també crear riscos per a la nostra salut. De vegades pot ser degut a la infiltració d'aigua, però la major part de les vegades es deu a la condensació. La humitat de l'interior de la casa, en contacte amb les parets fredes, es pot condensar en gotes d'aigua. Un clar exemple seria quan estenem la roba dins de casa, provocant una humitat extra dins l'habitacle. A més, la casa sempre ha d'estar ventilada per substituir l'aire interior per l'exterior. Evidentment, cal recórrer a un expert en humitats per identificar i solucionar possibles problemes estructurals. Si el problema no és gaire greu, és possible que necessitem algun tipus de producte per netejar les parets i eliminar l'olor. Sovint es fan servir preparats amb una olor molt forta, que poden irritar el nostre olfacte. Però hi ha un remei casolà que fa una olor especialment bona. Elabora el teu esprai casolà per acabar amb la humitat i les males olors Ingredients: Un got ple d'aigua

Un got ple de vinagre

15 gotes d'oli essencial de 'manuka'

10 gotes d'oli de canyella D'aquesta manera, aprofitem el poder desinfectant del vinagre i, per altra banda, amb la canyella, aportarem una aroma molt agradable. Barregem tots els ingredients i col·loquem la barreja en un recipient amb un vaporitzador. Ho apliquem sobre les zones a netejar i posteriorment, utilitzem una esponja per estendre'l i retirar-lo. A més, és important que usem guants i ulleres de protecció, ja que el contacte amb la barreja pot provocar irritació a la pell i als ulls. Aquest preparat és una solució temporal i superficial. En qualsevol cas, caldrà prendre precaucions i consultar amb un expert per eliminar problemes greus a l'habitatge. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona