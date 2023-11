Ja estem en l'època de l'any on ve de gust estar a casa, amb la manta, al sofà... I tot i que, l'arribada del fred no sol agradar massa, quan t'acostumes a ella, acabes gaudint dels moments que t'ofereix. Estar a casa és una de les millors opcions quan fa fred i, per què no, buscar la màxima comoditat? Les aromes i l'escalfor són dos dels punts clau per aconseguir un ambient acollidor. Avui et portem el truc per aconseguir-ho tot alhora amb la fulla de llorer.

Primer de tot, és important engegar els radiadors i si vols estalviar, aquí tens la millor opció: la fulla de llorer. Les bones olors, normalment, s'aconsegueixen gràcies a espelmes o esprais difusors, entre altres. I si et diem que això s'ha acabat? Et deixem el truc perquè deixis de gastar en perfums per la casa. Després d'engegar el radiador, agafa una fulla de llorer fresca i posa-la just a sobre. La calor farà que la fulla deixi anar una olor suau i agradable. Aquesta acció la pots repetir en diverses estances de casa. Les propietats que té el llorer farà que aconsegueixis altres beneficis en només respirar el seu aroma. Els beneficis de la fulla de llorer com a "ambientador" Aconseguiràs una excel·lent fragància per la teva llar

Afavorirà el teu estat de salut, contribuint a crear un ambient relaxant: les seves propietats aconsegueixen que el teu sistema nerviós es relaxi, contrarestant l'estrès

les seves propietats aconsegueixen que el teu sistema nerviós es relaxi, contrarestant l'estrès Purifica l'aire i ajuda en casos de bronquitis o grip Altres usos i beneficis de la fulla de llorer Serveix com a repel·lent natural per fer fora paneroles, formigues i ratolins

per fer fora Es poden fer infusions molt beneficioses per la nostra salut, ja que, la fulla de llorer conté vitamines C, A, B6, calci, fòsfor, potassi i magnesi. A més, ajuda a combatre problemes digestius i problemes articulars com l'artritis. Per preparar-la només necessites 4 fulles de llorer, un caçó amb aigua bullent i, deixar-ho reposar durant 10 minuts.

ja que, A més, ajuda a combatre i problemes articulars com l'artritis. Per preparar-la només necessites I si l'utilitzes com a oli, aconseguiràs obrir les teves vies respiratòries, en cas d'estar refredat. A més, farà que el teu cos es relaxi, ajudant a un bon descans i acabant amb els dolors musculars. En aquest cas, has de posar-te l'oli de fulla de llorer al pit, cames i esquena, per tal d'aconseguir l'efecte desitjat. Gaudeix de la teva planta de llorer Per gaudir de tots els seus beneficis, el més recomanable és que la plantis a casa. Només necessitaràs que li toqui el sol, regar-la amb compte, posar-la en terra drenant enriquida amb grava i afegir-li adob per plantes perennes. Ara ja podràs gaudir de tots els seus beneficis i trucs per cuidar la teva salut, mentre aprofites els beneficis de la seva aroma. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona