És un dels salons infantils de Nadal de referència a les comarques gironines. La prova és aquest any el Lleuresport del GEiEG arriba a la seva 39a edició i ho fa amb un programa d’activitats que asseguren la diversió i l’entreteniment.

Tal com ho és des dels seus inicis, les instal·lacions del Grup a Sant Narcís seran l’escenari de la present edició. Concretament, serà els dies 22, 27, 28 i 29 de desembre de les 15.30h a les 20h i amb un espectacle cada dia a les 18.30h. Segons els seus promotors el «Lleuresport, tot i ser un espai lúdic, sempre ha procurat que també tingui un vessant educatiu, fent que les activitats ofertes estiguin dinamitzades per professionals en l’àmbit educatiu, esportiu i de lleure, no només aconseguint que el parc sigui un lloc on els nens i nenes puguin passar-s’ho bé, sinó que també sigui un espai d’aprenentatge». De cara a la present edició aquesta es presenta amb activitats i espectacles diaris. L’esperit del saló infantil de Nadal es manté des dels seus començaments a l’any 1986 convertint-se també en una festa imprescindibles per aquestes dates. Des del GEiEG expliquen també que «en relació amb les activitats, tradicionalment, el Lleuresport ha estat dividit en diverses àrees, com són les d’aventura i esports, els tallers i la lúdica, i paral·lelament sempre hi ha hagut una agenda d’espectacles. I tot i que el nombre d’activitats de cada àrea ha variat al llarg dels anys, les temàtiques s’han conservat». Per aquest motiu, el vessant lúdic i esportiu està plenament garantit. En aquest sentit, des del Grup asseguren que «tot i ser un espai lúdic, sempre ha procurat que també tingui un vessant educatiu, fent que les activitats ofertes estiguin dinamitzades per professionals en l’àmbit educatiu, esportiu i de lleure, no només aconseguint que el parc sigui un lloc on els nens i nenes puguin passar-s’ho bé, sinó que també sigui un espai d’aprenentatge».