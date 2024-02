La neteja i el manteniment de components de la piscina és imprescindible per mantenir-la en bon estat i garantir el seu ús. Ara més que mai, cal seguir criteris de sostenibilitat i per això res millor que posar-nos en mans de professionals que ens poden assegurar sobre els millors equips per a la piscina i sobre com construir-les mantenint sempre un respecte pel medi ambient.

ESPA Group, bombes d'aigua d'eficiència assegurada

ESPA Group ofereix bombes d'aigua innovadores per a piscines i balnearis, destacant-se per la seva excel·lència en rendiment i eficiència.

La gamma inclou la Noxplus, amb potència i disseny avantguardista que ofereix eficiència i estalvi energètic. La Noxsalt és ideal per a entorns desafiants, resistint aigües salines i garantint durabilitat, especialment per a piscines amb cloració salina. La SilenPlus destaca per la seva eficiència silenciosa, perfecta per entorns residencials, amb un disseny integrat i eficiència energètica.

Les bombes Noxplus, Noxsalt i SilenPlus d'ESPA Group són la tria incomparable en bombeig d'aigua, assegurant potència, resistència i eficiència per transformar qualsevol oasi aquàtic en un lloc de luxe i relaxació, amb la confiança en la qualitat i innovació de ESPA. Sigui que busquis potència, resistència o eficiència silenciosa, les bombes Noxplus, Noxsalt i SilenPlus d'ESPA Group són l'opció incomparable en el món del bombeig d'aigua per a piscines i balnearis. Confia en la qualitat i la innovació que només ESPA pot proporcionar per transformar el teu oasi aquàtic en un lloc de luxe i relaxació. Si busques una bomba que faci la seva feina sense complicacions, a ESPA tenim el que necessites. Eficiència assegurada.

La piscina dels teus somnis i ecològica amb el segell de qualitat de Desjoyaux

La piscina exactament com l'has somiat!. Aquest és el compromís de Piscines Desjoyaux Girona que aporta tot el seu coneixement tècnic i productes exclusius per poder fer el teu somni, una realitat. Són especialistes tant en piscines d'interior com exterior, fàcils d'instal·lar i mantenir, amb l'objectiu que ens sentim a casa com si estiguéssim de vacances.

El seu compromís amb el medi ambient i la conservació del planeta sempre està present. Per aquest motiu, Desjoyaux, líder mundial amb més de 55 anys d’experiència i marca reconeguda per la seva capacitat d'innovar, dissenya piscines ecològiques, adaptant-se a la dimensió i forma desitjada, i tenint en compte el terreny i el seu entorn. Si volem una piscina ens acompanyaran en tot el procés: des de la construcció, la renovació i el manteniment. També disposa d'una àmplia gamma d'accessoris de decoració, equipaments de seguretat i equipaments per allargar la temporada de bany.

Si optem per una piscina exterior tindrem el valor segur que podrem gaudir-la durant tot l'estiu i passar unes grans vacances. Si l'opció és interior, en podrem gaudir tot l'any i sempre que ens vingui de gust. I un altre valor afegit és que sempre ens donaran consells per tenir una piscina fàcil de mantenir els 365 dies de l'any.