Aquesta és la vitamina que funciona per a eliminar la papada en pocs dies

La papada o doble mentó, fa referència a una acumulació excessiva de greix en la part inferior del mentó que s'estén cap al coll. Això fa que el coll tingui un major volum que l'habitual i donar la sensació de tenir quilos de més.

La seva aparició pot donar-se tant en dones com en homes, i, encara que s'associa a persones amb excés de pes, no sempre és aquesta la causa. Algunes de les causes de la papada són: factors genètics, pèrdua brusca de pes i envelliment.

Per a reduir la papada de manera natural, hi ha una vitamina que contribueix al procés d'eliminació de la papada. Es tracta de la vitamina E, una vitamina que se sol emmagatzemar en el teixit gras i en el fetge.

Aquest nutrient posseeix propietats que aporten grans beneficis a la fermesa i elasticitat de la pell. Té més beneficis com retardar l'envelliment, enfortir el sistema immune i millorar la salut de la vista.

Alguns dels aliments que són rics en vitamina E són: