El truc de la goma d'esborrar per netejar les sabates d'ant

El nostre sabater té diferents tipus de sabates: les esportives, les xancletes, les botes d'aigua, les botes amb vellut, les sabates de taló, les nàutiques, etc. La veritat és que la varietat és grossa. El problema arriba quan vols netejar-les. Cadascuna d'elles té una particularitat diferent i si no sabem com netejar-les, les podem trencar o fer malbé. Avui us portem el secret per deixar les sabates d'ant com noves!

Les sabates d'ant tenen un preu elevat per la seva qualitat. Això significa que les hem de saber cuidar al detall. Aquest tipus de sabata té una textura suau i donen un toc d'elegància i sofisticació a qualsevol outfit. A més, són sabates molt delicades. Així doncs, us deixem un seguit de trucs per mantenir-les en perfectes condicions i només necessitaràs una goma d'esborrar.

Unes sabates netes demostren responsabilitat, pulcritud i atenció als detalls. Unes sabates d'ant brutes o mal cuidades poden arruïnar el teu millor outfit, restant punts a la primera impressió que donem. Per això, és essencial saber com tenir cura d'aquest material per allargar-ne la vida útil i mantenir la seva bellesa.

Com netejar les teves sabates d'ant, pas a pas

Preparació. Abans de començar, assegura't que les sabates estiguin completament seques. Si estan humides o mullades, deixa-les assecar lliurement, lluny de fonts de calor directa i així la seva neteja serà més efectiva

Treure la pols. Utilitza un raspall de truges suaus (preferiblement un raspall especial per a davant) per treure la pols i la brutícia superficial abans de començar amb la neteja. Raspalla sempre en la direcció dels pèls de l'ant per no fer-los malbé

Tractar les taques. Si les teves sabates tenen alguna taca específica, és important tractar-la abans de fer una neteja general. Depenent de la naturalesa de la taca, pots necessitar diferents productes, des de vinagre blanc fins a netejadors especialitzats per ant.

Treure les taques de rascades amb una goma d'esborrar

Les rascades a l'ant són comunes, però hi ha un truc simple i efectiu per tractar-les: una goma d'esborrar. Sí, la mateixa que utilitzem per esborrar el llapis al paper. Seguiu aquests passos:

Assegureu-vos que la zona de la rascada estigui seca.

Pren una goma d'esborrar blanca i neta, i frega-la suaument sobre la rascada fins que vegis que vagi desapareixent.

Quan hàgiu eliminat la rascada, raspalla suaument l'àrea amb el teu raspall de truges suaus per restaurar la textura de l'ant.

Si després de tractar les rascades sents que les teves sabates necessiten una neteja més profunda, pots comprar productes especialitzats per a la neteja de l'ant. Segueix les instruccions del fabricant al peu de la lletra. Una altra opció és preparar una barreja amb aigua tèbia i unes gotes de sabó líquid suau, humiteja un drap suau amb aquesta barreja i frega suaument la superfície de les teves sabates. Després, amb un altre drap humit, retira l'excés de sabó i deixa assecar les sabates lluny de fonts de calor.

Un cop les teves sabates estiguin netes, és recomanable aplicar un esprai protector per a ant. Això crearà una barrera que no deixarà passar ni l'aigua ni la brutícia, mantenint les sabates netes per més temps.

Mantenir les teves sabates d'ant netes i ben cuidades no només és una qüestió d'estètica, sinó també de prolongar la seva vida útil i treure el màxim profit a la teva inversió. Amb les cures adequades, les teves sabates no només et faran lluir bé, sinó que també podran acompanyar-te durant molts anys.

Més trucs per tenir sempre netes les teves sabates

Les sabates són algunes de les peces més delicades que tenim al nostre armari i, a més, de les que més olor fan, per descomptat. Per treure la mala olor, la gent utilitza bossetes de te usades per desodoritzar-los i altres, prefereixen utilitzar bicarbonat i vinagre de neteja.

Finalment, i no té res a veure amb la neteja, molta gent posa llorer a les sabates com a amulet i per atraure la bona sort… Allà cadascú!