El truc de la 'moneda al congelador' que et pot salvar d'una catàstrofe alimentària mentre estàs de vacances

Amb els dies festius de Setmana Santa, són moltes les persones que aprofiten per marxar uns dies i desconnectar de la rutina, uns dies perfectes per a fer una escapadeta.

Una de les preocupacions en sortir uns dies és deixar la casa sola i que passi qualsevol cosa, per això, s'intenta deixar gairebé tots els aparells electrònics desconnectats, apagar el gas, l'aigua per evitar fugues, i així es redueixen les possibilitats de catàstrofe.

Malgrat totes les previsions, hi ha coses que no podem evitar, com que marxi la llum durant un període llarg i que el frigorífic o el congelador es quedin sense energia, fent malbé els aliments que tenim a l'interior.

Així funciona el truc de la moneda al congelador

Per saber si hi ha hagut algun trencament de la cadena del fred amb el menjar que tenim refrigerat, hi ha un truc que triomfa a les xarxes socials que ens pot ajudar a estalviar-nos una indigestió al menjar alguna cosa en mal estat.

Un usuari de Twitter ha compartit la tècnica per a saber si quan ha tornat de vacances la nevera ha funcionat correctament i els aliments emmagatzemats s'han conservat en condicions òptimes.

El truc necessita un got, una glaçonera o una tassa plena d'aigua i una moneda. Primer de tot, cal agafar el recipient ple d'aigua i posar-lo al congelador perquè es congeli. Un cop l'aigua estigui gelada, es posa la moneda a sobre.

Si quan tornem de vacances, la moneda segueix a sobre del gel, voldrà dir que no hi ha hagut cap problema i que tot ha funcionat perfectament. Si en canvi, la moneda està a dins del gel, és que en algun moment ha marxat l'electricitat i es podria haver fet malbé alguns dels aliments que tenim al frigorífic, i així s'eviten intoxicacions alimentàries.