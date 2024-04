Aquest càmping gironí és ideal per fer una escapada o per les vacances: està situat al bell mig d’una cala a Tossa de Mar

El bon temps ja ha arribat. Els dies comencen a allargar, les temperatures són més agradables i comença l’època de gaudir al màxim fora de casa. Però no només això, Setmana Santa ja ha passat i toca començar a planificar les vacances d’estiu o, simplement, escapades de cap de setmana i festius. I, sense cap mena de dubte, comença el moment de l’any en que la platja comença a guanyar protagonisme.

La Costa Brava és una destinació ideal per aquesta època de l’any. És la combinació perfecta entre platges i cales, muntanya i pobles amb encant que ofereixen un munt d’activitats per a tota la família. En aquest sentit, Tossa de Mar és un dels municipis que representa millor l’essència d’aquest indret de Catalunya.

El seu castell és una joia arquitectònica de l’edat mitjana amb vistes al Mediterrani. Als seus voltants trobem platges i cales on gaudir d’una jornada de desconnexió i torrar-se al sol. I pels qui gaudeixen del contacte amb la natura i cerquen una escapada per fugir del tràfec diari, hi ha un allotjament situat en una platja pintoresca i única a només 10 minuts del municipi i que va ser reconeguda per National Geographic com una de les millors d’Espanya l’any 2023.

Vols saber més? Segueix llegint!

Càmping en una platja a Tossa de Mar

Que la Cala Pola sigui una de les millors platges de la Costa Brava no és casualitat. Es tracta d’una cala de sorra daurada i aigua turquesa, rodejada per muntanya, pins i alzines mediterrànies. I en aquest espai natural està situat el Camping Cala Pola, un dels històrics de la Costa Brava, que va obrir les seves portes als anys 50 del segle passat. Un racó on trencar amb la rutina i gaudir d’uns dies de tranquil·litat i platja amb família i amics.

Vista aèria del Camping Cala Pola / Cedida

Bungalows i parcel·les al Camping Cala Pola

El Camping Cala Pola disposa de vuit tipus d’allotjaments per gaudir de l’experiència en parella, amb la família o amb grups d’amics. Espais ideals per xalar d’uns dies de desconnexió amb totes les comoditats, en un entorn natural i a peu de platja. Els set models de bungalows disposen de bany i cuina, entre d’altres serveis com l’aire acondicionat.

Per estades més familiars o en grup, els bungalows Mestral, Garbí i Garbí Premium són ideals per a allotjar de forma còmode a cinc o sis persones. Això sí, des del Camping Cala Pola apunten que el més popular és el bungalow Tramuntana, que permet gaudir d’una gran terrassa de 18m2 i una gran il·luminació. El bungalow Gregal és perfecte per a famílies de 4, a més a més de tenir accés per a persones amb mobilitat reduïda.

Un dels bungalous del Camping Cala Pola / Cedida

Per a experiències diferents, els bungalows Siroco Beach House i Siroco Pool, just al costat de la platja i la piscina, disposen d’una habitació de tela perquè els més menuts gaudeixin de l’experiència d’anar en tenda de campanya, però amb totes les comoditats d’un bungalow. D’altra banda, el Camping Cala Pola també ofereix una opció de ‘glamping’. La Glam Tent és per a dues persones i permet estar en contacte amb la natura.

Els bungalous disposen de totes les comoditats / Cedida

El Camping Cala Pola també disposa de parcel·les amb una ubicació fantàstica. Estan envoltades de vegetació i, tot i estar només a un parell de minuts de les àrees de piscina i platja, conserven un ambient obert i tranquil on acomodar-se al teu aire. El càmping disposa d’uns lavabos comunitaris centrals amb tot el necessari i la màxima neteja.

Quins serveis ofereix el Camping Cala Pola

Més enllà dels allotjaments i la seva ubicació, el Camping Cala Pola té diferents serveis que el fan molt atractiu per gaudir d’uns dies de desconnexió.

Piscina exterior

No hi ha res que faci més estiu que la piscina. El Camping Cala Pola disposa d’una piscina exterior d’aigua salada, l’espai ideal on prendre el sol mentre llegeixes l’últim capítol del teu llibre i relaxar-se veient com cau el sol entre el verd dels arbres que la rodegen.

La piscina d'aigua salada del Camping Cala Pola / Cedida

Animació infantil i volei platja

Si l’estada és amb canalla, els petits de la casa també poden gaudir d’activitats al Club Kids, on estaran acompanyats per animadors i dinamitzadors de grups. Activitats d’aigua, excursions i aventures per la muntanya que faran les tardes més entretingudes. El camping gironí també disposa d’una pista de volei platja i, tant si vens en família o amb amics, és una gran oportunitat per practicar un esport d’estiu realment entretingut amb molts aficionats.

Menjar al Camping Cala Pola

El Camping Cala Pola té dos restautants: el Restaurant Cal Pola i el Contrebande. El primer ofereix una cuina mediterrània i de proximitat amb carns a la brasa, peixos i marisc. Ah! I les persones més llamineres gaudiran de valent amb les postres. El restaurant Contrebande, per la seva banda, té una carta més internacional. Tots dos disposen d’una terrassa meravellosa.

El Restaurant Cala Pola / Cedida

A més dels dos restaurants el Camping Cala Pola també disposa d’un forn de pa, un supermercat amb tot el necessari i, a més, entre àpat i àpat la gelateria és una parada obligada per gaudir d’un dels millors plaers de d’estiu: els gelats.

La gelateria del Camping Cala Pola / Cedida

Què fer a Tossa de Mar?

Tossa de Mar és un dels pobles amb més encant de la Costa Brava. Visitar la Vila Vella, amb les seves muralles, declarada com Monument Històric-Artístic Nacional, és una obligació per tots els visitants del poble. Allà hi trobareu vistes panoràmiques excel·lents i una bona oferta gastronòmica, entre d’altres al·licients.

La Costa Brava també és l’indret ideal per gaudir dels esports aquàtics a les seves platges i cales, a més de ser un racó únic pels més esportistes. Els ciclistes trobaran un munt de rutes amb paisatges increïbles i els que prefereixin el senderisme poden gaudir, entre d’altres, de caminar pel Camí de Ronda, bordejant la costa.