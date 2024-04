El truc de l’adhesiu per tenir bona olor a l’armari

La roba neta de l’armari no sempre és garantia que faci bona olor. De fet, com més temps passen les preces guardades a les prestatgeries i als calaixos del nostre guarda-roba, més són les olors que la humitat i altres factors poden comportar, sobretot quan s’emmagatzema la roba sense estar seca del tot.

Per aquesta raó, és important disposar de recursos i eines per combatre les fetors, i en això els ‘tips’ que apareixen en molts vídeos de TikTok poden ser realment útils.

Adhesius perfumats

Si bé hi ha sacs perfumats, ambientadors en esprai i molts altres productes per combatre les pudors a espais tancats, també hi ha altres alternatives més econòmiques que compleixen la mateixa funció. Entre les opcions casolanes menys conegudes hi ha el bicarbonat de sodi, el vinagre i fins i tot les fulles de llorer.

Ara, a més, la ‘tiktoker’ Ani Pocino ha tret a la llum la seva nova proposta viral: els adhesius perfumats. En el vídeo, que acumula prop de 75.000 visualitzacions des de la seva publicació, aquesta usuària utilitza adhesius banyats amb oli essencial per aconseguir que l’armari tingui una bona aroma. «Hi apliques dues o tres gotetes i ho enganxes dins de l’armari», indica la usuària, que utilitza els protectors que solen portar enganxats les cadires a la part inferior de les potes per evitar que marquin el terra.