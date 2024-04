Coneixes els secrets skincare de Shakira?

Mantenir-se jove i frenar l'envelliment és possible tant amb tècniques químiques, estètiques o naturals. Les operacions estètiques s'han enlairat durant els últims anys, els tractaments com el bòtox també i els remeis naturals? També! Tot i que triguin més a fer efecte, són millors per tots els beneficis que aporten al cos, a part d'evitar-nos possibles problemes de salut o estètics. Així doncs, avui t'expliquem com Shakira manté la seva pell esplèndida amb 47 anys. La colombiana va actuar al festival Coachella i els assistents es van quedar fascinats perquè semblava que tingués una pell d'una noia de 30 anys. T'expliquem els secrets per aconseguir una pell com la de Shakira.

L'envelliment és una cosa que no es pot evitar, però sí que podem millorar l'aspecte del pas dels anys: les arrugues, la flacciditat de la pell... I és que Shakira, amb 47 anys, és un exemple clar d'això. La colombiana, que moltes vegades ha gravat vídeos per a les seves xarxes socials sense cap mena de maquillatge, presenta una pell llisa i hidratada i amb poc rastre d'arrugues.

Els secrets de bellesa de Shakira

Recentment Shakira va explicar quins són els seus secrets de bellesa, i encara que tots esperaven que la seva resposta fos una llarga llista de productes de bellesa, i caríssims, la colombiana ha sorprès tothom explicant que té dos productes fonamentals: la crema o protecció solar i l'oli de Marula.

I és que el protector solar és el millor producte de cura de la pell per alentir l'aparició dels signes de l'envelliment. I Shakira ho sap. Alguns signes d'envelliment, com les arrugues fines, apareixen de manera natural amb el pas del temps, però fins al 80% dels canvis de la pell que relacionem amb l'edat en realitat són causats pels raigs ultraviolats del sol. La capacitat del protector solar per bloquejar les cremades i prevenir el càncer de pell és molt coneguda, però molts dermatòlegs afirmen que també és el millor producte de cura de la pell per alentir l'aparició dels signes de l'envelliment. El protector solar atura els danys en impedir que els raigs UV arribin a la pell i hi penetrin.

El protector solar, l'aliat número 1 de Shakira / freepik

A l'hora d'escollir el millor protector solar per prevenir els signes de l'envelliment, el que cal buscar és un espectre ampli i un FPS de 50 o superior; no importa si la fórmula és química o mineral. El més important és que de veritat, ho apliquis sobre la pell cada matí.

Oli de Marula, l'altre secret de Shakira contra l'envelliment

Shakira ha explicat que evita l'aparició d'arrugues amb dos olis naturals. Va explicar que a la seva skincare no hi falta l'oli de Marula i l'àcid hialurònic, aquest últim serveix per emplenar les línies d'expressió i mantenir el rostre jove. Al mercat es troba disponible en diverses marques i de diferents preus.

L'oli de Marula ha guanyat força popularitat entre els famosos. Es tracta d'un líquid extret de les llavors de l'arbre de Marula, nadiu d'Àfrica. És un oli daurat, ric en àcids grassos essencials, vitamina E i antioxidants, que ha estat usat durant segles per a la cura de la pell i els cabells.

Segons els experts, aquest oli és de ràpida absorció, humectant i amb hidratació duradora, que no deixa sensació greixosa o aspecte brillant.

Encara que no reemplaça el protector solar, sí que ajuda a protegir la pell. Als cabells facilita desembolicar-los i nodreix el cuir cabellut.

Shakira no només fa servir l'oli de Marula a la cara, sinó també a la pell i a la llarga cabellera. N'hi ha que també ho afegeixen a les seves cremes hidratants preferides. Aquest producte també es fa servir per a diferents massatges corporals.