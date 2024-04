El truc per eliminar els gèrmens del fregall de la cuina

La cuina és un dels espais més importants de la nostra llar; mantenir-la en bones condicions és essencial per tal d'evitar intoxicacions o insectes, com paneroles o formigues. On hi ha menjar, hi ha possibilitat d'insectes. A més, si la neteja no és la correcta ens podem arribar a posar malalts de l'estómac. En aquest article us explicarem com mantenir el vostre fregall en condicions òptimes. Aquest utensili de neteja s'embruta amb molta facilitat i no és per menys, ja que és amb el que netegem els plats, les olles, els coberts, etc. Si no el canviem sovint o no el rentem com cal, és molt fàcil que els gèrmens i bacteris s'acumulin en els nostres estris de cuina.

Hem d'estar al cas si volem conservar una mica més els nostres instruments de neteja. Hi ha tasques a la llar que cal dur a terme amb força més freqüència i que, per tant, embruten força més els instruments que solem requerir. El seu estat també és fonamental per fer de la neteja una tasca el més suportable possible, ja que si les nostres baietes i fregalls estan nets, també ho estarà la resta de l'estada.

Els fregalls i els bacteris

Has de tenir en compte que, al capdavall, els bacteris que solen viure a qualsevol racó de la casa pararan a allò amb què els netegem, així que el millor és prendre constància també en la seva desinfecció. En el cas dels fregalls, la brutícia es fa notar força de pressa, sobretot per l'olor i la textura que adquireixen a mesura que el fem servir.

No obstant això, amb el pas dels anys, la popularitat del fregall s'ha desinflat una mica; i és que el mercat ha anat portant articles que venen a fer el mateix, però són més respectuosos amb el medi ambient o més efectius. Els fregalls convencionals estan compostos de diversos materials: la part abrasiva està feta de polièster i poliamida; i l'esponja és de poliuretà.

A l'hora d'eliminar el greix i les restes de menjar també podràs fer servir aquest utensili de neteja, ja que si apliques una mica de força podràs eliminar, fins i tot, les incrustacions. Pel que fa a la seva vida útil, n'hi ha que assenyalen que no supera els deu dies i els que defensen un hàbit de desinfecció per allargar-la tot el possible.

El truc de la rentadora

Encara que et costi creure-ho, els fregalls també tenen el seu lloc a la rentadora. Segurament, alguna vegada t'hagi entrat el dubte de si realment es recomana netejar els nostres estris per a la neteja al tambor, i la resposta és que fent un bon ús sí que és possible. Tal com assenyala la creadora de contingut a Instagram "Avalaordenada", podràs fer servir aquest truc per rentar camusses, baietes i una altra classe de productes d'aquest tipus.

La rentadora és la teva aliada / freepik

En primer lloc, posa un tap d'oxigen actiu al tambor, el qual t'ajudarà a eliminar taques, males olors i desinfectar. Després, afegeix al calaix del detergent, sabó per a la roba i vinagre de neteja; i res a la part del suavitzant.

Fes servir un programa de rentatge curt amb una temperatura d'entre 40 i 60 graus perquè s'activi l'oxigen actiu. Aquest procés de neteja el pots fer amb tots els draps o fregalls que es quedin bruts al llarg de la setmana per treure el màxim partit a cada rentatge. A més, podràs netejar-los sense necessitat de ficar-los a remull prèviament.