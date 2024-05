Una llar per a les persones grans que promou la vida activa

L’envelliment de la població és una realitat i assegurar el benestar i qualitat de vida de les persones grans ja és un dels principals reptes de futur. Per al grup DomusVi, líder en serveis sociosanitaris a l’Estat espanyol, aquesta és la seva màxima prioritat, per això ofereix un model d’atenció que se centra en la persona i que s’adapta a les seves necessitats, sigui quin sigui el seu nivell de dependència.

Aquest model, que té en compte les preferències i gustos de cada resident, s’aplica a la nova residència DomusVi Girona Ciutat, ubicada a prop de l’Hospital Doctor Josep Trueta. Des que va obrir les seves portes ara fa uns mesos, el centre s’ha convertit en un referent a la ciutat, tant per les seves modernes instal·lacions com per la qualitat dels seus serveis i teràpies innovadores.

«Volem que qualsevol persona pugui sentir-se com a la seva llar, tant ella com els seus familiars, per això vetllem perquè disposin d’una total tranquil·litat i d’una atenció professional i també molt propera», afirma el seu director Adrián Pena.

Una arquitectura moderna i unes instal·lacions confortables per a garantir la bona qualitat de l'estada dels residents. / DdG

Un equip de professionals molt divers hi treballa per garantir aquest benestar i qualitat de vida dels residents. Està format per perfils especialitzats, des d’auxiliars d’infermeria fins a fisioterapeutes i animadors socioculturals. Tots ells estan qualificats gràcies a la contínua formació que reben i hi treballen amb una gran vocació. «L’atenció que oferim és individualitzada. No podem oblidar que les persones que atenem són gent gran, tenen malalties cròniques i necessiten una atenció especial», recorda Pena.

Activitats per al benestar

La residència DomusVi Girona Ciutat es caracteritza per promoure un envelliment actiu i saludable amb un objectiu: fer possible que la gent gran pugui mantenir la seva autonomia, capacitats i habilitats. Ho fan mitjançant activitats terapèutiques i d’oci i temps lliure que tenen en compte el benestar integral de la persona, tant des d’un punt de vista físic com emocional i social. Per exemple, a més de sessions de gerogimnàstica o fisioteràpia també hi programen noves teràpies d’estimulació cognitiva per treballar les emocions. Tot plegat converteix el centre en un espai on es fomenta cada dia una vida social i activa, tant dintre com fora de les seves instal·lacions.

Interior de la residència. / DdG

Així, els residents estan connectats amb allò què passa al seu entorn i amb la comunitat. S’imparteixen tallers formatius oberts a tothom i se celebren moltes festivitats i dates assenyalades com és Girona Temps de Flors, un esdeveniment que han festejat de forma especial amb tallers lúdics de decoració floral. «Aquestes activitats tenen grans beneficis per a les persones grans ja que, a més de millorar el seu estat d’ànim, també les ajuda a socialitzar-se», subratlla el director del centre.

Modernes instal·lacions

Si per un aspecte destaca la residència de DomusVi a Girona és per la seva moderna arquitectura. Disposa de grans espais comuns i d’una àmplia zona enjardinada que convida a passejar i gaudir del bon temps. També hi compta amb un gimnàs equipat on es fan les sessions de rehabilitació, una sala de teràpies, podologia i perruqueria. El centre té una capacitat per a 120 persones, amb 74 habitacions individuals i 23 dobles, totes adaptades fins a l’últim detall per garantir el benestar.

«Disposem d’estades permanents i també temporals, per a convalescència, respir familiar, rehabilitació, entre d’altres, per adaptar-nos a totes les situacions», explica el director de DomusVi Girona Ciutat. En tots els casos, les persones hi tenen accés als serveis assistencials i a totes les activitats terapèutiques. A més, al centre cuiden molt les relacions amb les famílies qui sempre tenen les portes obertes i són informades sobre l’estada del seu familiar en tot moment.

Per a més informació o concertar una visita al centre es pot trucar al telèfon 872 046 686 o visitar la seva página web