Jubilen les baietes de cuina: el nou article que enamora els amants de la neteja

Lidl s'està convertint en un dels supermercats de referència i ho és gràcies al fet que els seus articles van més enllà dels productes alimentaris. Robots de cuina, electrodomèstics, productes fitnes, etc. La cadena alemanya continua sorprenent els seus clients i l'última de les novetats que ha incorporat promet ser una autèntica revolució en el món de la neteja, tant que ja han saltat les alarmes dels amants de l'ordre. Les tasques de neteja segurament són una de les que més maldecaps ens produeixen a casa nostra. Això passa, sobretot, en aquells llocs on és més difícil treure la brutícia i els gèrmens i bacteris que s'acumulen. Les noves tecnologies han arribat per ajudar-nos i també s'han ficat en el món de la neteja per resoldre alguns problemes del dia a dia. Lidl no ha volgut deixar passar l'oportunitat d'incorporar al seu catàleg un nou producte que promet resoldre algun dels problemes que les baietes no poden solucionar. Moltes vegades, a l'utilitzar aquest producte no aconseguim treure la brutícia i l'únic que fem és apartar la pols. Això es pot evitar amb el nou article de la cadena alemanya de supermercats. El nou article de neteja de Lidl L'última de les novetats de Lidl ha sigut un raspall elèctric de neteja que suposa tota una revolució en les feines de casa. Aquest article és a la venda a tots els establiments del supermercat i també en la seva compra 'online' per un preu de 17,99 euros. Gràcies a la seva tecnologia és ideal per combatre la brutícia que s'acumula a la cuina, lavabo, catifes i altres llocs. Cal destacar que el raspall elèctric de neteja de Lidl funciona a piles i no s'ha d'endollar a l'electricitat. A més, gràcies al fet que incorpora diferents tipus de capçals, és possible arribar fins als llocs més petits i que són gairebé impossibles amb una baieta. Des del supermercat destaquen la capacitat de l'article per eliminar la brutícia en estris de cuina, com poden ser olles i paelles, sense necessitat d'estar fregant i no obtenir resultats. El raspall té una autonomia aproximada de 80 minuts i són molts els clients de Lidl que han decidit jubilar les baietes de cuina per aconseguir aquest nou producte. / arxiu