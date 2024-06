Aquest és el bufet gironí que ha conquerit els camioners amb el menjar saludable i preus assequibles

Els camioners poden ser una gran guia de viatge a la carretera, ja que, on hi ha camions, es menja bé i barat. Un clar exemple és el Gran Buffet Lliure Bingo, a la Jonquera, Catalunya, que ha aconseguit destacar entre els millors bufets lliures. Fundat el 2005 per la família Medrano, aquest establiment s'ha convertit en una destinació gastronòmica de referència, apreciada tant per transportistes com per famílies i viatgers.

Aquest bufet es destaca no només per l'abundància dels plats, sinó també per la qualitat. Ofereix una experiència culinària que combina la varietat d'un bufet lliure amb l'excel·lència d'un restaurant a la carta. Els comensals poden gaudir d'una àmplia oferta que inclou des d'entrants i amanides fresques fins a marisc, paelles, fideuàs i carns a la brasa. A més, el seu banc de postres ofereix delícies internacionals com ara tiramisú, crema catalana i una font de xocolata.

L'accessibilitat i els preus competitius són un altre punt fort del Gran Buffet Lliure Bingo. De dilluns a divendres, el preu és de 22,5 euros, mentre que els caps de setmana i festius puja a 26 euros, incloent-hi begudes. Els nens també gaudeixen de tarifes reduïdes fent d'aquest bufet una opció econòmica i atractiva per a famílies nombroses i grups d'amics. Obert tots els dies de 11:00 ha 22:00 h, és un lloc ideal per a qualsevol viatger.

A més del bufet, el local compta amb un bar-restaurant que ofereix servei a la carta, amb opcions per esmorzars, dinars i sopars. També tenen un restaurant-grill especialitzat en carns i peixos a la brasa, així com en paelles i arrossos, destacant la frescor i el sabor de la cuina mediterrània. Situat a l'Avinguda Galícia, al Polígon Mas Morató, La Jonquera, és fàcilment accessible des de l'AP-7, a tres quarts d'hora de Girona.