L'escalada de preus que ha patit en els últims mesos el sector de l'alimentació ha posat en alerta a molts supermercats, els quals busquen sense pausa les millors vies per promocionar els seus productes i evitar així una fugida massiva de clients. Entre aquestes cadenes de distribució es troba Mercadona que, segons quin dia de la setmana es vagi a fer la compra, es poden trobar articles a meitat de preu.

Aquestes ofertes -anomenades downtrading o negociació a la baixa- es poden trobar en productes amb l'etiqueta de 'Baixada de preu, data de consum pròxima', caracteritzada pel seu color groc, per aconseguir així un estalvi important en la suma total de la compra. Aquesta mesura, a més, serveix per donar sortida a 'estoc' que, en cas contrari, hagués acabat malgastant-se.

Dia i hora ideal per comprar a Mercadona

Les grans cadenes de supermercats ofereixen els seus articles a preus més baixos els dies que es dona sortida a part de les seves existències. En el cas de la companyia de Juan Roig, aquest dia és el dissabte, ja que es correspon amb la seva política particular de no obrir festius ni diumenges. Els principals motius darrere d'aquesta estratègia són que aquest dia del cap de setmana molta gent no treballa i, a més, s'intenten finalitzar les unitats restants de productes frescos per a no malbaratar grans quantitats de menjar.

Així doncs, tenint en compte que el dilluns es reposen les prestatgeries dels seus establiments, Mercadona pot arribar a aplicar rebaixes de fins al 50% els dissabtes, especialment si s'acudeix a les seves botigues a la tarda, hora més pròxima al tancament.