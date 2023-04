Els preus dels productes bàsics estan disparats. La cistella de la compra està pels núvols i sovint, els consumidors busquen les alternatives més econòmiques amb les que estalviar-se uns euros cada vegada que van al supermercat. Comparar preus és una de les pràctiques més esteses, però no sempre disposem del temps suficient per a fer-ho. A més a més, els preus solen variar al llarg de les setmanes, per tant, conèixer-los tots pot ser una mica complicat.