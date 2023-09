Viure, avui en dia, és molt car i a més, la pujada de preus segueix la seva tendència d'augment com la dels últims mesos i això, no ajuda. La cistella de la compra cada cop és més cara, sobretot quan parlem d'aliments com l'oli d'oliva. Les llars espanyoles busquen fer front a les despeses de la millor manera possible, i Carrefour té una opció per fer-ho.

Alguns comerços han ofert les seves pròpies promocions per intentar ajudar els seus clients. En aquest cas, Carrefour ha elaborat una oferta adreçada a la població jubilada i majors de 65 anys. Estem parlant de la nova targeta 65+, amb la qual aquest grup d'edat es podrà beneficiar d'algunes reduccions de preu. En primer lloc, hi ha l'estalvi de l'IVA als articles de carnisseria, xarcuteria, peixateria, formatges i ous, fleca, fruita i verdura, plats cuinats i pastisseria. A més, aquesta promoció és acumulable amb les altres ofertes que s'inclouen en la subscripció del Club Carrefour, que són les següents: Un 1% de descompte en alimentació .

. 8% en el proveïment en benzineres Carrefour.

Carrefour. 4% a Estacions de Servei CEPSA .

. 5% a la factura de llum i gas d'Iberdrola, 8% si els contractem amb TotalEnergies.

8% si els contractem amb TotalEnergies. 10% de lloguer de vehicles amb Europcar .

. 5% a comandes de Telepizza .

. Estalvi de l'IVA a Frescos BIO, un 5% a les assegurances de cotxe, llar i decessos de Carrefour Seguros.

de Carrefour Seguros. 15% a Rakuten TV.

5% en òptiques i audiologia a Alain Affilelou.