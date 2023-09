Pràcticament tots els conductors donen per fet que a l’hora de proveir-se el dipòsit s’omple amb la quantitat de benzina o dièsel que han pagat prèviament. No obstant, davant la possibilitat que això no sempre sigui així i que es produeixi qualsevol tipus de manipulació, pocs s’asseguren de confirmar-ho.

Si bé és cert que existeixen inspeccions periòdiques a les benzineres per vetllar que aquestes coses no passin, els usuaris també tenen la possibilitat de comprovar si el sortidor els ha proveït dels litres de carburant correctes amb un truc molt senzill. Prova de la proveta Tal com recull la cadena d’estacions de proveïment Easygas, les benzineres estan obligades a oferir als clients la prova de la proveta, un mètode ràpid per confirmar si el sortidor està calibrat correctament. Aquesta revisió consisteix a seleccionar els litres desitjats i, en comptes d’introduir la mànega a l’obertura del dipòsit, fer-ho en un recipient volumètric precintat que indiqui la quantitat de combustible dipositada. En cas de notar que hi ha menys quantitat de carburant de la sol·licitada, l’usuari està en el seu dret de denunciar l’estafa, que se sol saldar amb multes i, en els casos més extrems, amb el tancament de l’estació de servei.