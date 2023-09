El CSIC ha fet un estudi, publicat a la revista Journal of Hazardous Materials, sobre la toxicitat de les bosses i ha descobert que les compostables o biodegradables són més tòxiques que les de plàstic. Sembla mentida, oi? Doncs no ho és! Segons l'informe, quan aquestes bosses compostables passen a l'adob, durant el procés de biodegradació, els elements tòxics que contenen poden afectar la nostra salut i el medi ambient.

Les bosses compostables quan estan exposades al sol, augmenten de forma considerable la seva toxicitat

Els resultats de l'estudi no deixen clar el per què de la toxicitat, però hi ha diverses hipòtesis sobre la taula i una d'elles és que els fabricants d'aquestes bosses, els hi afegeixen additius químics, els quals deuen ser bastant tòxics.

L'altre dia Mercadona va ser atacada per VOX per estar dins l'Agenda 2030 de l'ONU i per apostar per la sostenibilitat i lluitar contra el canvi climàtic, entre molts altres camps que, actualment, estan duent a un moment d'emergència important. Algunes empreses, institucions i organitzacions, s'estan afegint a la campanya 'Els ODS per bandera' per poder començar a col·laborar activament i a fer front a escala europea a un problema real que cada vegada afecta més l'ecosistema i la nostra salut.

L'estudi que confirma aquesta toxicitat, només s'ha dut a terme en fase preliminar i amb poques mostres, però el resultat ha sorprès tan negativament, que han decidit estudiar el cas més a fons, ja que podem estar davant un problema important de salut medio ambiental.