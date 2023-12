Els productes tecnològics són alguns dels regals estrella per Nadal. I quan pensem en aquest tipus de producte tothom té en ment les grans companyies de Palo Alto (EUA) o el Japó, però Girona ja té marca pròpia: DCU Tecnologic, que, d'entre les diferents families de productes que desenvolupen, destaquen els rellotges intel·ligents, auriculars, altaveus o rastrejadors de dispositius o objectes personals, entre d’altres enginys tecnològics.

I DCU Tecnologic, empresa dedicada a la producció i distribució de productes d’electrònica i tecnologia de consum, àudio i vídeo, n’és un exemple. Va néixer fa 10 anys de la mà de Joan Bertrana amb l’objectiu de trencar amb la percepció dels accessoris tecnològics únicament com a un objecte funcional i sense inspiració. Avui en dia, l’empresa la gestiona l’Anna Bertrana, una de les premiades en la darrera edició de l’eWoman, organitzada pel Diari de Girona i Prensa Ibérica.

Tres regals tecnològics dissenyats a Girona

Si encara estàs pensant què regalar aquest Nadal, et donem una guia amb tres productes tecnològics de DCU Tecnologic que s’han dissenyat a Girona.

Rellotge intel·ligent Los Angeles

Aquest rellotge intel·ligent (smartwatch) és una de les noves incorporacions al catàleg de DCU Tecnologic i funciona amb l’app Smart DCU de l’empresa gironina. És compatible amb dispositius IOS o Android, té dos tipus de corretges, funció de trucades a través de Bluetooth i 22 modes esportius, entre d’altres opcions.

Auriculars de conducció aèria

Aquests auriculars que van connectats amb Bluetooth a dispositius com l’smartphone, a diferència dels clàssics, no s’introdueixen a l’orifici auditiu i permeten escoltar allò que passa al voltant mentre s’escolta música o es reben trucades. Té una autonomia de 15 hores.

Rastrejador d’objectes

Aquest producte només és compatible amb productes d’Apple i serveix per localitzar objectes personals, bicicletes, motos o amb persones grans amb alguna problemàtica de salut. S’utilitza amb la app Find My d’Apple.

L’empresa tecnològica gironina que ha crescut un 59%

DCU Tecnologic ha crescut un 59% en els últims tres anys. L’empresa gironina ha aconseguit fer productes funcionals que no deixen el disseny de costat, cuidant fins a l’últim detall; que tenen molt en compte la sostenibilitat, i una experiència d’atenció al client molt propera.

Avui en dia ja disposen de més de 1000 referències, 600 de les quals pensades pel consumidor, i un equip jove amb més de 20 professionals adaptats al dinamisme d’un sector que canvia constantment.

Accessoris tecnològics dissenyats a Girona

El catàleg de DCU Tecnologic té referències diverses com accessoris per a smatphone, smartwatches, smarthome, connexions i accessoris de vídeo, suports de paret per a tv, connexions d’àudio, alimentació i accessoris d’informàtica, endolls fixos i commutats, connexions d’àudio professional i, també, diferents referències d’inversors d’onda pura o modificada.

“Ens caracteritzem per la innovació i l’adaptació dels nostres productes i serveis a l’evolució del consumidor, aprofundint en tots aquells aspectes que afecten en el seu procés de decisió i percepció”, expliquen des de la companyia gironina.

Un aspecte que demostra el compromís amb l’usuari és, sense cap mena de dubte, el ‘packaging 360º’. Tots els seus productes porten un codi QR que enllaça a un vídeo de Youtube on s’explica el producte a fons i també les seves funcionalitats, configuració i consells per treure-li partit. Un fet que millora l’experiència de compra i que pugui conèixer el producte.

Productes tecnològics compromesos amb la sostenibilitat

Un altre fet diferencial de l’empresa que lidera l’Anna Bertrana és el seu compromís amb la sostenibilitat. En aquest sentit, DCU Tecnologic té molt en compte la durabilitat del producte i treballen amb materials més conscients amb el planeta com el TPE, molt més ecològic i elàstic que altres materials com el PVC. També han eliminat el plàstic dels seus packs, utilitzant el cartró en la majoria de casos.

Així mateix, DCU Tecnologic col·labora també amb ECOEMBES en la destrucció de cartró, plàstics i metalls dels seus productes. De la mateixa forma s’ha reduït la utilització de materials nocius en la fabricació de productes.

Una empresa tecnològica gironina premiada a l’European Technology Awards 2023

El passat 1 de desembre, DCU Tecnologic va rebre un dels premis de la quarta edició de l’European Technology Awards, com a millor empresa europea en desenvolupament de productes tecnològics. En l’entrega del premi, la CEO de DCU Tecnologic va destacar que “valors fonamentals com la passió, la determinació, l’empatia, la qualitat, la visió i el compromís de ser bones persones impulsen la marca i totes les accions per fer un món més innovador i sostenible”.

Bertrana també va destacar l’esforç de DCU Tecnologic per oferir una millor experiència de consum als seus clients i el creixement de la marca tecnològica gironina. “Hem començat a treballar a altres països i estem preparats per continuar expandint-nos”, va assegurar Bertrana.

D’altra banda, la CEO de DCU Tecnologic va explicar que des de fa set anys han eliminat en la pràctica totalitat els plàstics dels seus envasos, “promovent millors pràctiques dins de la indústria tecnològica”.