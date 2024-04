Saps si l'oli que consumeixes és realment oli d'oliva verge extra? Que no t'enganyin!

L'oli d'oliva és un dels millors tresors que tenim a Espanya. A més, és considerat com a aliment fonamental dins la dieta Mediterrània. I com tots sabem té un munt de beneficis per a la nostra salut. El problema és que amb l'alça de preus, molts no ens el podem permetre regularment i a més, també hi ha diverses empreses que ens volen enganyar amb preus més baixos i productes de mala qualitat. Vols saber quan l'oli d'oliva és verge extra? T'expliquem com detectar-ho ràpidament. Cuida el teu benestar i la teva butxaca.

Espanya és un dels productors més sostenibles i importants d'oli d'oliva verge extra del món. Aquest producte és natural i no requereix químics. Recordem que hi ha diverses varietats d'olives, segons les regions, condicions climàtiques i el sòl.

Més que un simple ingredient, l'oli d'oliva verge extra és un aliat pel teu cor, ajuda a reforçar el sistema immunitari i ajuda a combatre els trastorns digestius. A banda d'això, és un elixir de vitamines: la seva riquesa en vitamina E, vitamina A, vitamina D, vitamina K i omega-6 el converteix en un potent antioxidant que protegeix el teu organisme. Incorpora l'oli d'oliva verge extra a la teva dieta i gaudeix d'una vida més saludable.

Encara que sembli increïble, no tots els olis que es venen com a verge extra ho són realment. De fet, l'Institut de Recerca i Control del Ministeri de Sanitat ho ha confirmat: l'oli d'oliva és l'aliment que pateix més frau.

Els experts asseguren que per saber si és un bon oli ha de seguir les següents pautes:

Primera extracció en fred: L'oli ha d'obtenir-se a temperatures inferiors a 27 °C. Com més baixa sigui la temperatura, millor serà la qualitat de l'oli.

L'oli ha d'obtenir-se a Com més baixa sigui la temperatura, millor serà la qualitat de l'oli. Acidesa : Un oli d'oliva verge extra de qualitat no pot superar una acidesa de 0,5°. Com més baixa sigui l'acidesa, millor serà l'oli.

El truc perfecte per saber si l'oli d'oliva verge extra és bo o no

Com tantes vegades, la saviesa popular ens ofereix les claus per desxifrar allò que a priori sembla complex. Distingir un oli d'oliva de qualitat d'un que no ho és, pot ser una tasca complicada per als experts, però també un procés senzill si se segueixen alguns consells bàsics.

És cert que aquest mètode no és perfecte, però pot ser una eina útil per comprovar si un oli d'oliva verge extra val la pena. I la clau la podem trobar al sabor, el factor determinant a l'hora de jutjar la qualitat de l'oli. Tot i això, el sabor és subjectiu i depèn en gran manera de la varietat d'oliva utilitzada en l'elaboració de l'oli.

Com bé sabien els nostres avis, “si l'oli pica, és que és bo”. Un bon oli d'oliva verge extra sempre tindrà un sabor net a la boca, amb un lleuger toc amarg i picant a la gola. Segons Víctor Pérez, enginyer agrònom al capdavant de la Finca la Torre a Olivarum, un oli massa suau pot ser senyal que l'oliva utilitzada estava massa madura o que la varietat era inestable i no ha evolucionat correctament.

L'Associació Espanyola de la Indústria i Comerç Exportador d'Olis d'Oliva i Olis d'Orujo (ASOLIVA) ens guia en un viatge per les diferents àrees de la boca on s'aprecien les característiques d'un bon oli d'oliva verge extra:

L'acidesa: Es percep al centre de la llengua i en contacte amb el paladar.

i en contacte amb el paladar. L'amargor i la picor: Es revelen al final de la boca, a la gola.

Hi ha una gran varietat d'olives / azerbaijan_stockers

Per poder degustar aquest oli hauràs de:

Abocar una petita quantitat d'oli a la punta de la llengua. Realitzeu petites aspiracions successives per distribuir l'oli per tota la llengua i el paladar. Observar diferents sensacions que es poden produir en diferents zones de la boca.

La picor característica de l'oli d'oliva verge extra és una de les qualitats més apreciades, però la seva intensitat varia segons la varietat d'oliva utilitzada. Olives com l'Arbequina aporten una picor suau, mentre que altres com la Picual o l'Hojiblanca ofereixen una picor més intensa. La qualitat de l'oli d'oliva no depèn únicament de la picor. De fet, un oli arbequí amb una picor lleu pot ser tan bo i de tanta qualitat com un oli picual amb una picor més forta. L'important és que l'oli tingui un sabor equilibrat, on s'apreciïn notes amargues, picants i dolces en harmonia, juntament amb una aroma afruitada característica.

Diferents tipus d'oli d'oliva

Olis d'oliva verges: Són aquells que s'obtenen del fruit de l'olivera, únicament per procediments mecànics o físics, sense alterar-ne les propietats.

Dins els olis d'oliva verges, trobem:

Oli d'oliva verge extra : El de més qualitat, amb una acidesa lliure màxima de 0,8 grams per cada 100 grams i un sabor i aroma excepcionals.

: El de més qualitat, amb una per cada 100 grams i un sabor i aroma excepcionals. Oli d'oliva verge: D'alta qualitat, amb una acidesa lliure màxima de 2 grams per cada 100 grams i un sabor i aroma molt bons.

D'alta qualitat, amb una per cada 100 grams i un sabor i aroma molt bons. Oli d'oliva llampant : No apte per al consum directe a causa de la seva alta acidesa (més de 2 grams per cada 100 grams), però es pot refinar per obtenir oli d'oliva refinat.

Altres tipus d'oli d'oliva podrien ser: