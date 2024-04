Coneix els supermercats on pots comprar l'oli d'oliva més econòmic

Sembla que estem de sort i el preu de l'oli està baixant. Els motius són diversos, però el principal, és gràcies a la pluja. Que plogui i que no hi hagi terrenys secs, és molt positiu per l'agricultura, la qual s'ha vist molt ressentida per aquesta situació climàtica. Recordem que, ja fa dos anys que la sequera ens estreny fort i si el temps fa una treva, segurament, la inflació de l'oli encara baixarà més, perquè la seva producció serà bona i no el farà un producte escàs.

Són diversos els establiments que han decidit anticipar-se a la baixada de preus que pronostiquen els experts en la matèria. Alguns supermercats fa dies que aposten per ofertes ganxo que permeten que el litre d'oli torni a estar a preus que ronden els set euros per litre. No és la panacea, hi ha altres llocs d'Europa que continuen tenint preus més baixos, d'uns cinc euros el litre, com és el cas d'Itàlia. Encara que, aquest oli d'oliva verge té una qualitat pitjor que la que ofereixen els supermercats espanyols, confirmen des de les associacions de consumidors, la diferència continua sent important.

No et perdis les ofertes

La setmana passada va ser la cadena Lidl la que va trencar el mercat, llançant una oferta, disponible en venda online i als seus establiments, del divendres 5 d'abril al diumenge 7. Amb un descompte del 21% va posar la garrafa de cinc litres d'oli d'oliva intens de la marca Olisone a 35,99 euros, de manera que el litre sortia a 7,20 euros. És una rebaixa del 21% sobre el preu original.

Si has perdut aquesta oportunitat, no et preocupis perquè n'hi ha més. Hem mirat les grans ofertes que llançarà la cadena Lidl per aquesta setmana i novament hi ha un oli que té molt bona qualitat i està a molt bon preu. És una oferta “per temps limitat”.

Segons el fulletó d'aquests supermercats, hi ha una altra oportunitat el cap de setmana del 12 al 14 d'abril. En aquesta ocasió en aquestes ofertes que Lidl anomena 'Superfindes' sortirà un oli d'oliva intens de marca L'Espanyola a garrafa de dos litres per 18,99 euros. Surt a 9,50 euros el litre.

Aquesta caiguda no està gens malament, tenint en compte que al gener aquest era el preu en origen al qual es cotitzava l'oli a Jaén, és a dir, abans de passar pel seu procés industrial, transport i distribució fins a arribar al prestatge del supermercat. Segons el radar de preus de la Comissió Europea, el gener del 2024, fa tres mesos, la cotització setmanal de l'AOVE (verge extra 0,8° acidesa màxima) va arribar a Jaén, la regió productora més gran, els 9 euros per quilogram (9.000 euros per tona).

També la cadena Carrefour s'està apuntant a la baixada de preus i acaba de posar al prestatge l'oli Carbonell Verge Extra, en un format de garrafa de cinc litres, per 47,45 euros, fet que suposa que el litre surt per 9,49 euros. Un “superpreu” remarca la cadena que volarà als seus lineals malgrat que no totes les famílies poden desemborsar aquests diners per un producte bàsic a la cuina mediterrània. L'oli d'oliva verge extra Dcoop a garrafa de cinc litres també estarà aquesta setmana rebaixat d'11 a 9 euros el litre i surt per 48 euros la garrafa.

Quin és l'oli d'oliva més barat als supermercats? / freepik

A la cadena Dia hi ha una garrafa d'oli d'oliva verge L'Almazara de l'Olivar de tres litres per 28,50 euros, fet que marca el litre a 9,50 euros. Tot i això, la seva millor oferta, oli d'oliva verge extra L'Almazara de l'Olivar, en garrafa de cinc litres per 25,73 euros a 5,15 euros el litre apareix com "Esgotada" i no hi ha data per a la seva reposició.

Els preus mitjans

La producció estimada d'oli d'oliva a l'actual campanya 2023-2024 pujarà a 845.000 tones, fet que suposa un 27% més que a l'anterior, segons les últimes xifres del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

Segons dades de l'organització Facua, el preu mitjà del litre d'oli d'oliva verge extra als supermercats ha passat dels 6,91 euros de fa un any als 12 euros del començament del 2024. En canvi, el preu mitjà del litre en origen, segons les últimes dades aportades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ha passat de 4,91 euros als 7,45 euros registrats del 10 al 17 de desembre del 2023. Tot apunta, que el preu continuarà caient a les pròximes setmanes.