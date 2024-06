Coneixes el truc de la llimona i la pasta de dents a la rentadora?

Per tal d'aconseguir una neteja de la bugada òptima és imprescindible que el nostre electrodomèstic funcioni correctament. Per aconseguir-ho, només necessitem fer-li un bon manteniment. El manteniment de la rentadora exigeix fer-li una neteja de tant en tant; però, com fer-ho correctament? Utilitzar productes de supermercat sol ser l'opció més coneguda, però, has provat d'utilitzar remeis casolans? Són més respectuosos amb el medi ambient i, a més, són més econòmics. En aquest cas, descobriràs el truc que s'està fent viral a les xarxes socials: el truc de la pasta de dents i la llimona a la rentadora.

L’efecte desinfectant, desgreixant i blanquejador d’aquests productes el proporciona l’àcid cítric, i també altres components abrasius suaus que eliminen amb facilitat la brutícia sense ser nocius per a les superfícies sobre les quals s’apliquen.

Mètode d’ús

Els passos per aplicar exitosament aquest remei casolà són molt senzills. N’hi ha prou de tallar mitja llimona per la meitat, tirar per sobre una mica de pasta de dents (preferiblement sense partícules abrasives) i, a continuació, inserir-ho al tambor de la rentadora.

La llimona: l'imprescindible per la teva rentadora / freepik

Finalment, cal activar un programa de mitja hora amb aigua freda. Una vegada completat, ja tindràs la rentadora neta i llesta per continuar eliminant taques de la roba, a més de tenir una bona aroma i un aspecte brillant.