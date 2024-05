Les platges de Palamós, a punt per la temporada turística

L’Ajuntament de Palamós està ultimant les tasques per posar a punt les platges del municipi (la Gran i La Fosca) per arreglar els estralls dels últims temporals. S’ha restaurat la planimetria de les zones afectades i s'ha actuat en la neteja i retirada de les possibles aportacions de materials que el mar hagi pogut fer arribar fins a la platja. A més. s'instal·laran elements i serveis com les rampes d’accés.

El 15 de juny s’iniciarà el servei de socorrisme que s’allargarà ininterrompudament fins al 15 de setembre.

Els treballs de millora a la platja de la Fosca de Palamós.Platges a punt per la temporada turística | AJUNTAMENT DE PALAMÓS / Ajuntament de Palamós

Banderes blaves

A Palamós, la platja de La Fosca i el port esportiu Marina Palamós han estat distingits amb la Bandera Blava, com a reconeixement de la seva qualitat en aspectes de neteja, seguretat i gestió ambiental.