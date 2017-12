Torroella celebra una edició especial del Mercat Ecològic amb un dinar popular

?

El municipi de Torroella de Montgrí celebra aquest dissabte la festa del Mercat Ecològic del Món Empordà, un punt de trobada dels productes de Km-0. El mercat obrirà les seves a les nou del matí a la plaça Pere Rigau (plaça del Peix), fins a les dues del migdia.

El mercat, que té lloc cada dissabte, celebra aquest cap de setmana una edició especial amb sortejos i un dinar popular. A la una del migdia, es durà a terme un sorteig d'una panera per als clients de Món Empordà. I al migdia, hi haurà una paella o fideuà ecològica.

Els mercats ecològics Món Empordà es fan cada dissabte al matí durant tot l'any (juliol i agost a la tarda). Són mercats on es pot comprar directament a productors locals i ecològics.

Els visitants poden trobar parades de verdures fresques i de temporada, pa i pasta de blats antics, seità i tofu, plantes medicinals, herbes per infusions, ungüents, ametlles , cervesa d'Ullastret, codonyat, xocolata, bombons galetes, pastissos, melmelades, licors i més. Tot de producció ecològica i de proximitat.

Una de les novetats d'aquest dissabte és la parada amb arracades i collarets fets a partir del pinyol de l'alvocat.

El Mercat Ecològic del Món Empordà també és un espai on gaudir de xerrades, tallers i art, així com per recuperar els valors de la nostre terra i el respecte per el medi ambient.

La propera activitat tindrà lloc el dissabte 27 de gener, on els interessats podran aprendre a fer fermentats amb el taller d'iniciació. La classe començarà amb una presentació on s'explicarà què són els fermentats vegetals i com es fan; i tot seguit hi haurà una demostració on es farà un xucrut de temporada amb les verdures i especies disponibles en aquesta època.

El Mercat Ecològic i totes les activitats al voltant seu són organitzades pel Món Empordà, una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu protegir el producte local i ecològic, recuperar els valors de la nostra terra i el respecte pel medi ambient.