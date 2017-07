Objectiu: superar els 50.000 passatgers a l'aeròdrom de Vilobí

Clarament, el model de negoci de Pobeda Airlines s´inspira en companyies com Ryanair, pionera a Europa de l´aviació comercial low cost. Tot i la seva curta vida, Pobeda ja s´ha situat entre les sis principals línies aèries que operen a Rússia, amb vols regulars a 41 destinacions nacionals i a 14 d´internacionals. Disposa d´una flota de 12 Boeing 737-800, un dels models més nous que posa al mercat el fabricant nord-americà.

Al tancament d´aquest any la companyia calcula que haurà transportat 38.000 passatgers des de Girona; l´objectiu a curt termini, apuntava el delegat del Govern català a la província, Eudald Casadesús, en qualitat de president de l´Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI), fa uns dies, passa per assolir els 54.000 l´any que ve, una xifra que «no és menor». L´anunciada obertura de la nova ruta Girona-Sant Petersburg per al 2018 s´emmarca, doncs, en aquesta estratègia expansiva. L´aeròdrom de Vilobí, per tant, es mantindrà en el mapa de Pobeda Airlines, que també vola a destinacions d´Alemanya, d´Eslovàquia, de la República Txeca, de Xipre, d´Armènia, del Kazakhstan i de Geòrgia.

I els directius de la companyia veuen el Mundial de Futbol 2018 com una bona oportunitat per atraure turistes fins a Rússia. Ben implantada al país eslau, Pobeda Airlines, exposa Rinat Asmatullov, es llança a la recerca de clients d´altres mercats, «també del de Girona».