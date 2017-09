Les autoescoles demanen que l'aturada dels examinadors es declari il·legal

La Confederació Nacional d'Autoescoles (CNAE) va presentar ahir davant la DGT una sol·licitud per declarar il·legal o abusiva la vaga dels examinadors. Les autoescoles també demanen que s'instaurin serveis mínims davant les noves quatre jornades de vaga previstes per a les dues properes setmanes. Mentre es tramiti la sol·licitud i continuï la vaga, la confederació reclama a la DGT que posi serveis mínims per garantir el manteniment del servei durant aquest període.

D'altra banda, el Ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar el dimarts en el Ple del Senat, que el Govern espanyol «ha complert la gran part» de l'acord a què es va arribar el 2015 amb els examinadors de Trànsit. Tot i això, va admetre que no s'ha aconseguit l'augment salarial «perquè són molts els col·lectius que també l'han demanat».

De fet, aquesta és la principal reclamació dels examinadors, que exigeixen a la DGT un increment del complement específic d'acord amb la perillositat, responsabilitat dins la seguretat vial i complexitat tècnica.

Segons dades de la DGT, els dos primers mesos de vaga es van suspendre 71.000 exàmens.