Cassà impulsa una ordenança per agilitzar els tràmits urbanístics

Acaba d'entrar en vigor a Cassà de la Selva l'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal sobre l'ús del sòl i l'edificació, és a dir, la que regula les llicències urbanístiques i les comunicacions prèvies. Es tracta d'una ordenança innovadora amb mecanismes que fins ara tenen pocs municipis catalans i que simplifiquen els tràmits per sol·licitar llicències urbanístiques.

Aquesta ordenança permet que a Cassà es puguin començar aquelles obres més senzilles, les que no presenten afectacions estructurals, immediatament després d'haver fet la comunicació prèvia i haver presentat la documentació específica requerida, tot i no haver rebut una resposta per part de l'Administració. Tot i així, aquesta fórmula s'efectua sota la responsabilitat de les persones que sol·licitin la comunicació prèvia i, per tant, els administrats es comprometen per avançat a respectar la legislació vigent. En tots els casos l'Ajuntament disposa d'un termini per verificar la documentació i la legalitat de les actuacions realitzades i, en cas que no siguin legals, pot prendre les accions pertinents. Tots els tràmits associats a aquest nou funcionament es poden consultar al web www.cassa.cat/tramits.