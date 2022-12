Dimecres 7, 20 h

A l’Espai la Pineda, representació de l’obra teatral «L’oreneta», de Guillem Clua, amb direcció de Josep Maria Mestres i la interpretació d’Emma Vilarasau i Dafnis Balduz. Un intens text amb el flaire dels millors melodrames. Dins el festival Temporada Alta.

Festa major de Sant Dalmai

Dijous 8, durant tot el dia

Sant Dalmai celebra la seva festa major amb actes per a tota la família. A les 11, Ofici solemne en honor a Sant Dalmau, acompanyats per la coral Ressons de l’Onyar. Tot seguit, cercavila de gegants i demostració castellera a càrrec dels Guillats de la Selva. Hi haurà vermut per a tots els assistents i l’espectacle de titelles «Ñandúh Puppets Show», a càrrec de Noah.

Festa d'hivern a Viladamat

Dijous 8, durant tot el dia

A la plaça de l’1 d’octubre, vermut, sardanes i animació musical amb la cobla Sol de Banyuls.

Golden Christmas a Sant Gregori

Dimecres 7 i dijous 8, durant tot el dia

La segona edició del Golden Christmas, mercat nadalenc de les comarques gironines se celebra al complex Mas Fuster del turó de Sant Medir. L’esdeveniment se celebrarà fins l’11 de desembre i el cap de setmana del 17 i el 18. Enguany s’amplia la zona oci i infantil i s’han programat un centenar d’activitats.

Pista de Gel de Platja d'Aro

Dimecres 7 i dijous 8, durant tot el dia

A la plaça dels estanys, pista de gel real, coberta per carpa amb una espectacular il·luminació, música i decoració nadalenca.

Fira d'hivern de Porqueres

Dimecres 7 i dijous 8, durant tot el dia

A les 10.00, 11.00 i 12.00, Parada a l’estació!, visita teatralitzada al baixador de Mata. A les 10.00, davant del pavelló municipal. XXVI Cursa popular. A partir de les 10.00, a la plaça Major, XXI Fira del petit mercader, fira infantil de venda de joguines. De 12.00 a 14.00, a la plaça Major, punxada vermut. A les 17.00, al centre cívic, playback, amb l’actuació del grup de playback del Casal de la Gent Gran. A les 17.30 i 20.00, a l’exterior de l’Estudi Taller Carles Fontserè, espectacle de circ Devoris Causa.A les 19.00, als jardins de l’Ajuntament, encesa de llums de Nadal i il·luminació nadalenca del lledoner centenari de l’Ajuntament.

Festival de cinema fantàstic i de ciència-ficció a Girona

Dimecres 7 i dijous 8, durant tot el dia

El festival de cinema fantàstic i ciència-ficció de Girona Acollona't arriba a la seva 12a edició i ho fa amb diverses activitats durant 8 dies a la ciutat. Aquest dimecres a les 20 h, en motiu del 15è aniversari de l'estrena de REC, es projectarà la pel·lícula al Centre Cultural La Mercè. Dijous, a partir de les 10 al centre cívic Barri Vell de Girona, primera edició del premi de pintura Acocoràpida Ciutat de Girona, amb el tema «Els carres Fantàstics de Girona».

Scape Room Nadalenc a Begur

Dijous 8, 10 h / 11.30 h

Begur celebra aquest dijous un Scape Room nadalenc amb el nom «Pastorets» a la plaça de la Vila.

Màpping de Nadal a Figueres

Dijous 8, de 18 h a 21 h

Figueres dona la benvinguda al Nadal amb un màpping dedicat a Alícia al País de les Meravelles, a la plaça Josep Pla, sobre la façana del Teatre Municipal El Jardí.

Fira del Vi Costa Brava a Palafrugell

Dijous 8, durant tot el dia

A la Bòbila, de 12.00 a 15.00 i de 19.00 a 23.00 amb oferta gastronòmica de La Cuina de l’Empordanet