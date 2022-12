Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Concert del Tió dels Diables d'en Pere Botero · Dissabte 24 a partir de les 00:30h · Sala La Mirona, Salt

Coincidint amb la Nit de Nadal, i ja per fi sense cap tipus de restricció, la sala La Mirona de Salt acollirà aquest dissabte la tradicional festa organitzada pels Diables d’en Pere Botero. Com és habitual, la música la posarà el grup Pelukass, especialistes en oferir un bon grapat de versions, amb un ritme que fa que sonin diferent a les originals. Així mateix, després del concert, la festa s’allargarà, obrint gana per al dinar del dia de Nadal, de la mà de les sessions a càrrec de Dj Joker i Dj Dadaa. La festa del Tió dels Diables d’en Pere Botero s’ha erigit amb el pas dels anys en una de les festes més mítiques i populars del Nadal al municipi de Salt.

Sunset Rhytm Kings al sunset · Diumenge 25 a les 22:00h · Sunset Jazz Club, Girona

Són el grup de la casa, el grup resident que passa per l’escenari del Sunset cada darrer diumenge de mes, i també seran els protagonistes del concert de Nadal, el darrer al club del 2022.

Els clàssics pastorets · Dilluns 26 a les 19:00h · Els Catòlics, Olot

Després de 15 anys sense representar la versió tradicional, els pastorets en català tornen al Centre Catòlic d’Olot mantenint tota l’essència de familiaritat i de participació que els ha caracteritzat des de sempre.

Circ de nadal sobre aigua · Del 26 al 30 de desembre · Pavelló de Fontajau, Girona

Un total de 25 artistes de 8 països oferiran 12 atraccions en un espectacle que està concebut especialment per aquestes festes a Girona, i comptarà amb mims, acròbates, funàmbuls, equilibristes i diversos números aeris.

«El trencanous» · Dilluns 26 a les 19:00h · Auditori de Girona

El Ballet de Barcelona torna per quart any consecutiu a l’Auditori per presentar-nos el seu aclamat Trencanous, amb 35 artistes a l’escenari. Quan el rellotge marca les dotze de la nit de Reis, l’oncle Deulofeu arriba a casa de la Clara i l’Eloi, fent entrega d’un peculiar Trencanous a la jove protagonista.

Quina de Bescanó · 25, 26 i 28 de desembre i 1 i 6 de gener a les 18:00h · Pavelló de Bescanó

Els clubs de bàsquet, patinatge i futbol de Bescanó s’ajunten anualment per organitzar la quina més multitudinària de Catalunya, que pot arribar a congregar fins a 2.000 persones. Com és habitual, el municipi també celebrarà enguany una Quina Nocturna, el 28 de desembre a partir de les 21.30 h.