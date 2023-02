Noves rutes pel Gironès

El nou programa de senderisme guiat per la comarca del Gironès està a punt de posar-se en marxa. En aquesta primera meitat de l’any que hem estrenat s’han inclòs fins a 11 sortides per fer a peu durant aquests dies d’hivern i durant la primavera vinent.

Aquest és un programa de rutes a peu molt consolidat i la prova és que ja són catorze les edicions que s’han portat a terme amb una gran acceptació per part dels aficionats al senderisme i les rutes curtes. El programa «Mou-te: Senderisme Guiat al Gironès» està impulsat per l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès i s’ha convertit en una activitat «molt consolidada en el territori, amb un públic fidel i que cada any atrau més adeptes», segons els seus promotors. Una edició més, el programa de sortides, que s’iniciarà el pròxim diumenge 12 de febrer, permetrà conéixer el patrimoni natural i paisatgístic de diferents indrets de la comarca del Gironès. La primera ruta serà fins al castell de Sant Miquel, a la vall de Sant Daniel, un autèntic mirador sobre la ciutat de Girona i el seu entorn.

Altres sortides incloses en el programa portaran els participants a diferents municipis com Sant Martí de Llémena, Sant Julià de Ramis, Sant Gregori, Aiguaviva, Salt, Fornells de la Selva, Llambilles, Bordils i Cassà de la Selva. Les sortides es faran sempre amb un guia de natura que «acompanyarà al participant en la descoberta del nostre patrimoni natural», segons han anunciat els organitzadors que, han volgut destacar també que el programa «vol apostar per la sostenibilitat com a valor afegit amb un guiatge de qualitat capaç de transmetre també els valors de coneixement i respecte del medi ambient». En cada nova edició del programa de sortides hi ha novetats i noves rutes per a descobrir. Una és la sortida Muntanya de Sant Grau a Sant Gregori, que es farà el 23 de març i serà de dificultat més alta. L’altra nova ruta és Entorns de Fornells de la Selva, de dificultat baixa, que es farà el 30 d’abril, tal com consta en el programa.

No fallen tampoc sortides tan emblemàtiques com la del Volcà de la Crosa, que pot presumir de tenir el cràter més ample de la península, o la sortida ornitològica Ciutat dels quatre rius on es convida el participant a observar, amb l’ajuda de prismàtics, les diferents espècies d’ocells que habiten a les ribes dels rius de Girona, han anunciat.

Per facilitar la participació, la gran majoria de sortides són aptes per a tots els públics i tenen una durada de 3 hores aproximadament, tot i que pot variar en funció de la distància i el ritme del grup, han posat de relleu els promotors.

El sistema d’inscripció serà el mateix que l’any passat i les inscripcions per cada sortida s’obriran 8 dies abans, a partir del dissabte anterior. Per inscriure’s cal fer reserva al telèfon 972 011 669 o per correu a turisme@girones.cat i esperar confirmació. El preu és de 4 € per persona excepte per menors de 12 anys que és gratuït. L’aforament és limitat. El guiatge de les sortides anirà a càrrec de l’empresa SORBUS.