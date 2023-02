Arriba un nou cap de setmana i ho fa carregat de propostes d'oci per a no avorrir-te. A Diari de Girona hem seleccionat un grapat d'idees perquè l'aprofitis i el gaudeixis al màxim.

El festival MACCA reivindica el poder del videojoc a Cassà de la Selva

Dissabte 4 i diumenge 5, durant tot el dia

Fidel a l’esperit didàctic i curiós que sempre l’ha caracteritzat, la Mostra d’Animació i Curtmetratges de Cassà (MACCA) fa en la seva 23a edició una atractiva i ambiciosa aposta pel videojoc, reivindicant el seu interès com a artefacte cultural d’interès artístic. Creadors, divulgadors i periodistes especialitzats conduiran un original acostament al món de l’entreteniment digital i les seves connexions amb el cinema. I, per descomptat, la MACCA també comptarà amb tots els ingredients clàssics, amb el Correcurts com a colofó final d’un cap de setmana amb actes per a tots els públics. El certamen tornarà a apostar enguany pels més petits amb la secció «El meu primer festival».

La Fira del Porc de canet d'Adri arriba a la desena edició

Diumenge 5 de febrer durant tot el dia

A Canet d'Adri han preparat per a aquest diumenge dia 5 de febrer la novena edició de la fira que té com a objectiu la difusió del porc i tots els seus productes derivats. Per aquest motiu, al llarg de la jornada i al voltant del pavelló municipal s'han preparat nombroses activitats dirigides a públics de totes les edats.

La Fira del farro a la Vall de Bianya

Diumenge 5 de febrer, durant tot el dia

En temps de penúries el farro servia d'aliment. La ingesta del plat de blat de moro era l'única opció de moltes famílies durant la postguerra. Anys després a la Vall de Bianya van decidir recuperar aquest plat i amb els anys s'ha aconseguit celebrar una fira que ja s'ha convertit en una cita fixa en el calendari gastronòmic de la Garrotxa. Aquest cap de setmana arriba una nova edició de la fira del farro amb l'objectiu de reivindicar aquest territori garrotxí com un gran productor de blat de moro.

Desè aniversari dels Minyons de Santa Cristina

Diumenge 5, durant tot el matí

Aquest any, la colla els Minyons de Santa Cristina, fa 10 anys. Ho volen celebrar d’una manera molt especial, fent 10 pilars a 10 poblacions diferents del Baix Empordà. 9 h Sant Feliu de Guíxols (Jardins Juli Garreta); 9.30 h. Platja d’Aro (Pl. dels Estanys); 10 h. Palamós (Museu de la Pesca); 10.30 h Mont-ras (Pl. de l’Esglèsia); 11h Torroella de Montgrí ( Pl. de la Vila ); 12 h. La Bisbal d’Empordà ( Pl. del Castell ); 12,30 h. Palafrugell ( Pl. Nova); 13 h. Sant Antoni de Calonge ( Pl. de l’Esglèsia ); 13.30 h Castell d’Aro ( Pl. de Santa Maria); 14 h. Santa Cristina d’Aro ( Pl. Mossèn Baldiri Reixac).

El maridatge rítmic de Pauk a l'Ateneu 24 de juny

Dissabte 4, 20 h

Des de Caldes de Malavella i passant pel Sonar, Pauk arriba aquest dissabte a Girona per jugar amb els ritmes i les textures com si fossin una tela abstracta en la qual anar dibuixant i teixint a poc a poc.

La «Fátima» de Jordi Prat i Coll al Teatre Municipal de Girona

Dissabte 4, 15 h

Queralt Casasayas i Mercè Arànega protagonitzen aquesta obre escrita i dirigida per Jordi Prat i Coll que aborda una realitat crua i violenta que ens parla de la naturalesa fràgil de l’ésser humà.

El Radikal Market al Fira de Girona

Divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5, durant tot el dia

Tres dies per a aconseguir els millors preus en les millors marques de moda , streetwear & urban, complements, calçat, cosmètica, esport, llar i descans… Descomptes de fins al 80% en centenars de productes per estalviar. Superdescomptes en col·lecció d’hivern i avançament de temporada de primavera.

La música de Jan Cmejla a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona

Diumenge 5, 18 h

Guanyador de múltiples concursos, entre ells el Victory Award del Carles & Sofia International Piano Competition 2021, Jan Cmejla ha actuat a Washington, Nova York i Chicago. Interpretarà una Partita de Bach, els famosos Jocs d’aigua de Ravel i la virtuosa peça de Chopin Andante Spianato i Gran Polonesa.

Teatre «La dona del tercer...» a la Sala La Planeta de Girona

Diumenge 5, 18 h

Després de La lleugeresa i altres cançons, Teatre Nu presenta un espectacle en què tornen a confiar en bona part de l’equip que el va fer possible. I en aquest cas, és l’Àurea Márquez qui protagonitza la història. La dona del tercer segona fa preguntes, potser sense resposta, i explica una història que atrapa i no ens deixa.

«Les millors BSO de Disney» a l'Auditori de Girona

Divendres 3, 19 h

Amb la Franz Schubert Filharmonia dirigida per Marc Timón, i amb Judith Tobella (soprano); Nerea Rodríguez, (soprano); Germán de la Riva (baríton) i Manu Pilas (tenor).

Concert de Brothers in Band a La Mirona de Salt

Dissabte 4, 22 h

La banda tribut a Dire Straits "Brothers in Band" repassarà els grans èxits de la banda britànica dels germans Mark i David Knopfler.

Maria Joao Pires amb l’Orquestra de Salzburg a l'Auditori de Girona

Diumenge 5, 19 h

La gran pianista Maria João Pires torna a Girona per a oferir el Tercer Concert per a piano de Beethoven. Ho farà acompanyada de l’Orquestra del Mozarteum de Salzburg, sota la direcció de Trevor Pinnock. Dins el cicle Ibercamera.

Dia de l'exili i la deportació a Llagostera

Diumenge 5, 12 h

Ofrena floral i parlaments en record de totes les persones que van lluitar per la llibertat i van patir exili, presó, deportació o mort. Amb la participació dels alumnes de l’Escola de Música de Llagostera. A les 18 h al Teatre Casino, representació de l’obra «Memòria de les oblidades».

Pau Vallvé somriu de nou al Teatre El Jardí de Figueres

Dissabte 4, 20 h

El músic Pau Vallvé presentarà en directe el seu nou disc d’estudi, un «:)» que parla i sona en plural, en comunitari i que posa el ritme i la veu al capdavant, buscant en tot moment la complicitat dels espectadors en els concerts.

Dones Empoderades al centre cívic de Santa Eugènia de Girona

Dissabte 4, 10 h

Jornades Dones Empoderades amb motiu del Dia internacional de tolerància zero a la mutilació genital femenina, que se celebra el 6 de febrer.