Dani Karavan, el creador del Memorial Passatges a Portbou dedicat a l’intel·lectual alemany Walter Benjamin, que decidí suïcidar-se en aquest poble fronterer quan fugia del nazisme el 26 de setembre de 1940, ha mort als 90 anys a Tel-Aviv sense veure el somni de la seva vida: la construcció de la Casa Walter Benjamin, un equipament que donés contingut i relat a la figura d’aquest pensador que ell homenatja en aquest Memorial juntament amb tots els exiliats que fugiren com ell del feixisme i a tots els éssers anònims que construeixen la Història.

Karavan va aconseguir que el seu amic, l’arquitecte Norman Foster jugués fort amb un projecte per a Casa Walter Benjamin l’any 2003, regalant els seus honoraris per a una causa tan justa com la figura d’aquest pensador profètic que acabà els seus dies amb un acte heroic, projecte que acabà frustrat per la poca capacitat del país a reconèixer els valors que un projecte així podia donar al país per ser porta internacional i carta de presentació a nivell internacional, amb projecció en el món jueu i reclam d’atenció per Alemanya. Aquest país ja en el seu dia col·laborà costejant el Memorial amb la participació de deu länders i de la Generalitat de Catalunya, en temps del president Pujol, que l’inaugurà el 15 de maig de 1994. Només Jordi Pujol i Pasqual Maragall són els únics presidents de la Generalitat que han trepitjat Portbou en visita oficial en quaranta anys de democràcia.

El Memorial Passatges, avui Bé Cultural d’Interès Nacional, és l’atracció dels estrangers que visiten Portbou que busquen el rastre i la petjada de Walter Benjamin i Dani Karavan. En el seu lloc troben un Memorial encastat al paisatge com una cripta que mira al mar, símbol de la vida tràgica de Walter Benjamin, i un edifici en ruïnes, antigues escoles i antic ajuntament de Portbou, avui Bé Cultural d’ Interès Local, però que roman com un vestigi d’un projecte frustrat perquè ni el projecte Foster ni cap altre projecte s’ha dut a terme en aquest edifici destinat a Casa Walter Benjamin.

Portbou, abandonat a la seva sort per l’Estat espanyol, per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Girona, no pot afrontar sol un repte com aquest, que necessita, més enllà de les típiques subvencions en què s’escuden sovint les institucions per no arremangar-se políticament, una decisió de país per fer la transformació turística que pot ajudar a refer la seva economia i futur. Perquè fer-ho és també el futur del país, una frontera a conquerir des de Barcelona, on la Catalunya-ciutat s’acaba a Girona i l’Empordà a Llançà.

La Fundació Angelus Novus, conscient de la necessitat de vetllar per la memòria de Dani Karavan, del Memorial Passatges i del pas de Walter Benjamin per Portbou, lluita per trobar la complicitat de les institucions per crear la Casa Walter Benjamin a Portbou que pugui acollir les dues biblioteques internacionals que ha heretat i ser un centre de lletres, pensament, arts, història i memòria. Finalment, ha trobat la complicitat i patrocini de Ferrocarrils de la Generalitat per crear un projecte arquitectònic adequat als temps post-covid de reconstrucció econòmica, com una inversió i aposta de futur. Aquest projecte serà presentat el proper 26 de setembre a Portbou en el marc de la VI Escola d’estiu Walter Benjamin i esperem que serveixi a les institucions del país i de l’Estat per estar a l’altura de fixar a Portbou aquest equipament com una porta internacional de pensament europeu i d’accés a la modernitat d’una Europa que es troba, com en temps de Benjamin, amb exiliats i refugiats.

L’ altre somni de Dani Karavan era que el Memorial Passatges fos declarat Patrimoni de la Unesco i amb ell havia intercanviat diverses cartes i contactes al respecte, però és l’Estat espanyol qui té competències al respecte. Dos somnis que tenien més de sentit comú que d’entelèquia, més d’herència per a les generacions futures que de posició personal.