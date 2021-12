El PSC de Portbou ha demanat a l'alcalde, Xavier Barranco, (AP- JxCat- JUNTS) que reobri l'espai jove i recuperar la figura del dinamitzador per a l'espai cívic.

Els socialistes consideren que hi ha una manca de polítiques juvenils. Hi havia hagut una partida de 10.000 euros, ara inexistent per a la contractació d'una persona en aquesta àrea.

Consideren que és molt greu que l'Ajuntament no faci polítiques juvenils i la mostra diu que són els 500 euros de pressupost anuals actuals per a l'àrea de joventut.

"Hi ha coses que no poden esperar al poble, i una d’elles són les polítiques per al jovent”, diuen.

Gael Rodríguez ha afegit que "els joves necessitem un espai on poder reunir-nos, passar-nos-ho bé i compartir estones i activitats" i en aquest sentit apunta que "les polítiques juvenils també passen pels espais, i per tant, un espai i un dinamitzador que pugui també assessorar/ajudar en temes educatius, laborals, sexuals, entre altres és important perquè els joves de Portbou continuïn al poble".

El PSC es prepara per al 2023

El PSC es prepara per a les eleccions vinents amb un programa i una candidatura per posar en marxa Portbou, ha manifestat el secretari d'organització de partit a Llançà-Portbou, Gael Rodríguez.

"Som plenament conscients que a unes eleccions ens hem de presentar amb una proposta clara, malgrat això, hi ha diferents qüestions que no poden esperar un any i mig, com l'abandonament als joves per part del govern municipal o la inseguretat" han explicat els socialistes.

És per aquesta raó que, l'equip socialista, des de la seva postura d'oposició de carrer, ha enviat una carta sol·licitant a l'alcalde i a la resta de l'equip de govern que moguin fitxa en aquest aspecte i que comencin a donar confiança als joves del poble amb un espai jove que vagi acompanyat de la figura d'un dinamitzador o una dinamitzadora.