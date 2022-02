Els cinemes Las Vegas de Figueres tanquen portes definitivament. Així ho ha anunciat l’empresa gestora a través de les xarxes socials: «Lamentem comunicar que els cinemes Las Vegada tanquen les seves portes el 8 de febrer del 2022. Gràcies per el vostre suport». Hi ha un nou o operador interessat, segons l’Ajuntament.

L’equipament va obrir portes l’abril del 2018 després d’anys d’abandó de la mà del cineasta Ventura Pons, que també va recuperar altres antics cinemes. Només un any després, l’empresa va abaixar la persiana i va acomiadar la majoria dels treballadors. L’Ajuntament va intercedir per aconseguir que una nova empresa n’assumís la gestió i finalment Piking SPI, que compta amb altres sales a ciutats com Palamós, Sant Cugat o Marbella, el va reobrir.

Els cinemes Las Vegas no han aconseguit remuntar la crisi de la covid-19 i han anunciat que tanquen portes. A aquesta situació s’hi ha sumat el fet que fa uns mesos van haver de tancar la sala principal, que està mal insonoritzada, arran de les denúncies d’uns veïns. L’actual gestora hi va fer algunes actuacions però no va aconseguir resoldre el problema.

Aquesta és la segona vegada que l’emblemàtic espai abaixa el teló. La primera va ser el 2019, poc més d’un any després d’obrir. El cineasta Ventura Pons va recuperar l’espai, hi va invertir gairebé 2 MEUR -350.000 dels quals aportats per l’Ajuntament-. L’espai va tancar i poc després una nova empresa, que gestiona altres cinemes arreu del país, va decidir assumir-ne la gestió. Davant l’anunci de tancament, l’Ajuntament ja ha avançat que hi ha un nou operador «interessat» i s’intermediarà perquè arribi a bon port.