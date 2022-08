Accident de trànsit de matinada a Sant Climent Sescebes amb dos ferits.

El sinistre viari ha tingut lloc cap a dos quarts de sis de la matinada d'avui dilluns i en el vehicle hi havia dos ocupants.

El cotxe ha patit una sortida de via quan circulava per la GI-602 a l'altura del quilòmetre 4,8 i per causes que es desconeixen, ha bolcat.

El conductor ha hagut de ser excarcerat pels Bombers perquè havia quedat atrapat a dins del vehicle.

El SEM ha atès dos homes ferits de poca gravetat. Cadascun dels ferits ha estat traslladat a un hospital, el de Figueres i el Trueta de Girona. El SEM ha enviat tres ambulàncies al lloc dels fets, segons el Servei Català de Trànsit.

A lloc també hi han treballat els Mossos de Trànsit, que s'encarreguen de la investigació de l'accident, que ha tingut lloc al límit del terme entre Capmany i Sant Climent Sescebes.