Divuit escriptors es tancaran al castell de Sant Ferran per escriure contes de terror Serà la nit de Tot Sants, on també hi haurà un il·lustrador, en una iniciativa que s’inspira en la trobada d’escriptors l’any 1816 a la Vil·la Diodati, escenari on van ser concebuts els coneguts monstres de Frankenstein i el Vampir