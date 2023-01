Inicien la restauració del trencadís de les cúpules del Teatre El Jardí de Figueres

L’empresa de conservació de patrimoni 4Restaura ha iniciat els treballs de recuperació, consolidació i restauració del trencadís de les dues cúpules del Teatre El Jardí de Figueres que un estudi dels Serveis Tècnics va determinar que abans de l’actuació del 2021 ja s’havia perdut en un 60%. La tasca de 4Restaura, que es va començar a finals de desembre amb una anàlisi de materials, s’allargarà uns tres mesos i es conclourà amb la instal·lació dels setze pinacles, setze còpies fetes per una empresa de la Bisbal a partir del motlle d’un pinacle original que es va poder salvar abans d’enrunar-se.

El projecte de restauració, que es va aprovar abans de l’estiu, inclou la recuperació del trencadís i la incorporació, peça a peça, de nous fragments a les parts desaparegudes. D’entrada caldrà treure la capa d’impermeabilització en color que l’empresa responsable dels treballs de manteniment d’aquella part del sostre va aplicar, l’estiu del 2021, a les dues cúpules per evitar filtracions d’aigua. Aleshores, allò va generar molta polèmica davant la suposada pèrdua de l’emblemàtic trencadís i l’enrunament dels pinacles originals de l’edifici protegit i dissenyat per l’arquitecte Llorenç Ros i Costa. El cert, però, com explica el regidor de Cultura Alfons Martínez, és que el trencadís original es trobava pràcticament perdut i a la zona de darrere de les cúpules, la part no visible, aquest ja ni existia, era purament morter. «El que veia la gent no era un trencadís, sinó pintura clivellada», diu Martínez. Aquesta pintura la devia aplicar, afegeix el regidor, l’anterior propietari, abans de la compra municipal de l’edifici, el 1983.

En els treballs que es fan ara, la part més delicada correspondrà a la impermeabilització i el segellament de les juntes de les cúpules, fetes amb morter. Això s’ha de fer «per evitar que es converteixin en dipòsits d’aigua» o que esdevinguin futurs degoters a l’interior de l’edifici. En aquest sentit, l’Ajuntament ja va actuar ara fa dos estius perquè s’hi havien detectat esquerdes per on passava una mà i moviments en les dues cúpules. Val a dir que, des de la compra de l’immoble, no s’havia realitzat cap manteniment en aquest espai, tot i que el 1990 es va tirar endavant una reforma al Teatre que no va implicar cap qüestió estructural. En el cas de les cúpules era «urgent», perquè en ser fetes d’un material porós que absorbia l’aigua, aquesta acabava degotant a l’interior, una zona on assagen els alumnes de l’Aula Municipal de Teatre. Cal afegir que aquesta part del sostre encara era l’original, fet amb canya i guix. L’altra part, la que correspon a darrere l’escenari, va haver de ser restituïda «amb urgència» l’any 2017 després d’un esfondrament que no va causar danys. «Volíem evitar que passés el mateix», diu el regidor per a qui una de les seves obsessions és garantir «la seguretat». El manteniment, en el cas dels immobles culturals o obres d’art públiques, entren en una partida específica de l’àrea.