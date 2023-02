Els Mossos d'Esquadra investiguen com un intent de robatori un assalt que ha patit un jove quan anava a l'institut de Cadaqués. Els fets han passat aquest divendres cap a les vuit del matí, just abans que comencessin les classes. Segons fonts policials, un home ha baixat d'un cotxe i ha sorprès el noi. Les mateixes fonts apunten que l'home ha intentat prendre-li la motxilla, però que no ho ha aconseguit i ha fugit amb el cotxe.

El noi ha avisat la seva mare i ho han denunciat a la policia.