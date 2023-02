La Diputació tornarà a aprovar avui la «variant» de Vilafant

La Diputació de Girona té previst aprovar una altra vegada, en el ple d’avui, el projecte de la «variant» de Vilafant, amb el pont sobre el riu Manol inclòs, que manté la proposta inicial però hi incorpora un increment de preu, després que la primera licitació, el juny de l’any passat, quedés deserta perquè totes les empreses que hi havien optat van desistir davant l’encariment de materials. En aquell moment, el projecte es va licitar per 2,8 milions d’euros, mentre que ara la proposta ascendeix a gairebé 3,6 milions. Mentrestant, el Govern de la Diputació (Junts i ERC) ha tornat a desestimar les al·legacions que s’han presentat durant aquest nou període d’exposició pública, incloses les al·legacions presentades pel grup municipal d’ERC a Vilafant.

El PSC, Junts i Cs defensen la variant de Vilafant al Parlament El passat mes de setembre, la Diputació va aprovar inicialment el projecte de compliment de prescripcions i actualització del projecte de condicionament de la carretera GIP-5129 entre Vilafant i Borrassà, amb un nou pont sobre el Manol. El projecte s’havia de tornar a licitar després de la renúncia de totes les empreses, de mnera que s’incrementava el pressupost des dels 2,8 fins als 3,5 milions d’euros. La nova proposta es va sotmetre a informació pública, durant la qual va tornar a rebre un informe favorable de l’Ajuntament de Vilafant, que sempre ha vist el projecte amb bons ulls. En canvi, s’han rebut al·legacions en contra per part d’ERC a Vilafant, en les quals posen de manifest la seva oposició al projecte. Recorren el procés de la variant de Vilafant per irregularitats Sense informe d'impacte ambiental També s’han rebut al·legacions de tres particulars, que han estat destimades. Aquestes demanaven, com ja havien fet anteriorment, que es fes una avaluació ambiental, al considerar que es tracta d’una variant de la carretera. La Diputació, tanmateix, es manté en el que ha vingut dient fins ara: que s’han seguit les indicacions de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de la Generalitat i que no considera que es tracti d’una variant, de manera que no està previst que s’hagi de sotmetre a cap avaluació d’impacte ambiental. En canvi, sí que s’ha incorporat al projecte documentació extra, com els plànols de l’enderroc del gual i el detalll i descripció de l’enderroc de l’actual gual.